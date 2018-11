De “S” van deze Model S staat voor Superman

Voor iedere niche is wel iets te verzinnen.

Als zelf uitgeroepen ‘World’s First Tesla Tuner‘ kan T Sportline zo nu en dan de teugels laten vieren, minder systematisch nieuwe projecten onthullen en de creativiteit de vrije loop laten gaan. Vrij recentelijk heeft dit geresulteerd in een wel heel merkwaardige creatie. Het zogenaamde Project Superman is precies wat de naam doet vermoeden: een thema-auto naar de stripboekenheld.

De Model S in kwestie is door de Amerikaanse tuner bij de lurven gepakt en in een flitsend nieuw superheldenkostuum getrokken. In tegenstelling tot de meeste Tesla’s Model S, die grijs, zwart of wit zijn, is dit exemplaar gehuld in de twee kleuren waarin Superman rondhuppelt: blauw en rood. Voor de buitenzijde van de EV heeft T Sportline gekozen voor een Deep Blue Metallic, met hier en daar een scharlakenrood accent. Binnenin blijkt er alsnog een gezondere kleurenbalans te bestaan bij Project Superman, want hier is juist het tegenovergestelde waar. De tuner heeft het magere interieur van Tesla vervangen door ‘Bentley Red’ leer aan te brengen op de geperformeerde en gewatteerde zetels. Tevens vinden we binnenin blauw suede en carbon, evenals een aantal Superman-logo’s.

Omdat T Sportline niet helemaal van de ratten besnuffeld is, heeft het bedrijf de Model S-uitvoering gekozen die daadwerkelijk superheldwaardige prestaties levert: de P100D. In zijn meest sportieve stand, Ludicrous Mode, schiet de auto in ongeveer 2,5 seconden naar de 100 km/u. Ondanks zijn indrukwekkende snelheid heeft de auto ook een uithoudingsvermogen waar je “U!” tegen zegt.