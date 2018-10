Heiß! Nieuwe BMW M3 laat zich van alle kanten zien

Kijk, daar worden wij blij van.

De tijd vliegt werkelijk waar. Stonden we vorige week nog te kijken (video) naar de officiële onthulling van de langverwachte, nieuwe BMW 3 Serie, krijgen we deze week ineens een reeks spionagefoto’s van de aankomende M3 voorgeschoteld. Het enthousiasme voor de alledaagse 3 Serie was al enorm, dus de M3 zal daar ongetwijfeld nog wel een schepje bovenop doen.

De afgelopen maanden is de BMW M3 (rijtest) al enkele keren op de foto gezet, maar deze week is de auto op en om de Nürburgring Nordschleife gespot zonder al teveel neppe of prototype onderdelen. In plaats daarvan lijkt de M3 ditmaal te zien te zijn met zijn productievoor- en achterlichten. BMW lijkt tegelijkertijd minder plastic op de auto te hebben geplakt, waardoor we de (vermoedelijk) ware vormen van de krachtigste Dreier kunnen bekijken.

BMW heeft op het moment van schrijven nog geen keiharde details of feiten over de M3 naar buiten gebracht, maar dat betekent niet dat we helemaal niets weten over de techniek van de bolide. Naar verluidt zal de nieuwe BMW M3 voorzien zijn van de inmiddels bekende 3-liter twin-turbo zes-in-lijnmotor. In de M3 moet deze krachtbron tenminste 450 pk produceren. Echter, de krachtigere configuratie, het Competition Package, zal zelfs in de buurt van 500 pk moeten gaan leveren. Het vermogen wordt ofwel via een handgeschakelde zesbak naar de wielen gestuurd, of via een achttraps automaat.

Hoewel de onthulling van de BMW M3 hiermee misschien dichterbij lijkt te komen, zal het nog bijna een jaar duren voordat we de auto in zijn geheel te zien krijgen. BMW trekt namelijk volgend jaar september pas de doeken van de nieuwe M3, tijdens de tweejaarlijkse Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt.

Bekijk HIER onze vergelijking tussen de nieuwe en de oude BMW 3 Serie.

Beeld: CarPix