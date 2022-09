Peugeot 408 First Edition mag je niet proefrijden

Hij is daar, de nieuwe Peugeot 408 Plug-in Hybrid als First Edition. Bestellen kan alleen online.

Op 4 augustus (4-08) trok het Franse merk Peugeot het doek van de nieuwe 408. Het publiek moet nog even wachten op de Mondial de l’Auto 2022 (Autosalon van Parijs, 17 t/m 23 oktober), maar voor wie het blind aandurft kan alvast een eerste exemplaar bestellen.

Vanaf vandaag is namelijk de Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 First Edition uitsluitend online te bestellen. Er zijn 50 exemplaren beschikbaar.

Coupé, SUV of hatchback?

Het lijkt er op dat de designers van Peugeot twijfelden of de auto een vierdeurs coupé moest worden of een hatchback. Zelf noemen ze het een “hoge en dynamische hatchback die buiten de geijkte kaders van de gezinsauto treedt”. Met het kunststof op de wielkasten moest er kennelijk ook nog een vleugje SUV in. Wat ons betreft een crossover dus.

De Peugeot 408 komt straks beschikbaar als Allure, Allure Pack en GT en is altijd voorzien van de nieuwste generatie van de Peugeot i-Cockpit. Nu dus allereerst als een lekker gevulde introductieuitvoering.

First Edition

De 408 First Edition krijgt zoals een goede introductieuitvoering betaamt natuurlijk allemaal extra moois voor minder centjes. De Peugeot 408 First Edition is altijd een Plug-in Hybrid, de gewone uitrustingniveau’s zijn straks ook met een brandstofmotor te bestellen. Het gecombineerde vermogen is 225 pk. De elektrische actieradius is nog in afwachting van de WLTP homologatie.

Wat voor smakelijks heeft de First Edition dan meegekregen? Nou, bijvoorbeeld 20 inch Monolithe-wielen met een uniek design voor de uitvoering, stoelen bekleed met TEP, textiel en Alcantara. Elektrisch verstelbaar, verwarmd en voorzien van een massagefunctie. Ook de anders optionele 7,4 kW lader is aan boord.

Geen keuze in kleuren, je krijgt hem in het blauw. Of “Blue Obsession” zoals de marketingjongens de kleur hebben gedoopt. Het speciale introductiegebakje kost 51.260 euro of 759 euro in de private lease per maand. Zoals gezegd dus alleen online te bestellen.

Prijzen voor de andere uitvoeringen volgen later. Vanaf begin 2023 staat de Peugeot 408 bij de dealer.