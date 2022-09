BMW M Hybrid V8: te veel M-logo’s?

De BMW M Hybrid V8 is los in Los Angeles. Het allereerste prototype van BMW M Motorsport in 25 jaar maakt in januari zijn racedebuut.

De lange afstandsracer met enorme grille van BMW is gearriveerd. De BMW M Hybrid V8 maakt in Los Angeles in het Peterson Museum zijn debuut.

Voor deze speciale gelegenheid is de auto uitgedost in de iconische BMW M kleurstelling en voorzien van de nodige enorme M logo’s.

50 jaar BMW M

Niet geheel toevallig valt één en ander samen met het 50 jarig jubileum van BMW M. Even op je geheugen op te frissen, op 1 mei 1972 werd BMW Motorsport GmbH opgericht. Heel dit jaar is het dus feest en strooit BMW Motorsport met jubileum logo’s en speciale uitvoeringen. Ook een top gelegenheid om terug te keren op het hoogste niveau in de racerij, het endurance racen.

Grootste grille aller tijden

De spirituele opvolger van de V12 LMR werd gisteren onthuld tijdens een flitsend evenement in het Petersen Museum in Los Angeles. Voorzien van de grootste grille in 50 jaar, maar dan in de breedte en niet in de hoogte zoals we op de M3 of M4 zien. Dat M logo is overigens ook niet te missen, op de haaievin, maar ook op de voorkant.

Coureurs

Naast de auto is het natuurlijk ook belangrijk wie er achter het stuur plaats gaat nemen. De geëlektrificeerde endurance racer zal op het asfalt gehouden worden door BMW M fabrieksrijders Connor De Phillippi (USA), Philipp Eng (AUT), Augusto Farfus (BRA), Nick Yelloly (GBR). Voor de 24 uur van Daytona, waar de auto zijn racedebuut gaat maken zal ook IndyCar coureur Colton Herta aansluiten.

Naar Europa

Allemaal erg ver weg natuurlijk, maar niet getreurd, de BMW M Hybrid V8 komt ook naar Europa. Vanaf 2024 zal de auto deel gaan nemen aan het World Endurance Championship (WEC). Dat betekent dus ook deelname aan de 24 uur van LeMans waar in 1999 de V12 LMR nog de winst pakte.

Het echte racedebuut van de auto is op 28 en 29 januari 2023 tijdens de 24 uur van Daytona.