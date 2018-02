Peugeot Rifter neemt afscheid van iconische Partner

Een nieuwe look, een nieuwe naam.

Na de nieuwe Citroën Berlingo en de nieuwe Opel Combo was het wachten op de nieuwe Partner. In tegenstelling tot de twee eerdere busjes, slaat Peugeot een andere weg in. De Franse autobouwer laat ‘Partner’ op de plank liggen en heeft met Rifter voor een geheel nieuwe naam gekozen.

Net als de Berlingo en Combo, heeft de Rifter een familieneusje van het merk gekregen. In dit geval dus van Peugeot. Omdat de Rifter op het EMP2-platform staat, heeft de auto veel overeenkomsten met de twee andere busjes die ook op dit platform staan. De vijfpersoons Rifter is 4,40 lang en de variant met zeven zitplaatsen meet 4,75 meter in de lengte.

De Rifter heeft met het PEUGEOT i-Cockpit een volwassen interieur gekregen. Denk aan een groot 8-inch touchscreen en een head-up display. De auto biedt 775 liter bagageruimte. Kies je voor de verlengde versie en gooi je alle stoelen plat, dan kun je genieten van maar liefst 4.000 liter bagageruimte.

Het busje komt met twee benzinevarianten en drie dieselvarianten op de markt. Het gaat hier om de PureTech 110pk S&S met handgeschakelde vijfversnellingsbak en volgend jaar komt daar de PureTech 130 pk S&S met achttraps automaat bij. De drie diesels betreffen de BlueHDi 75 pk, BlueHDi 100 pk en BlueHDi 130 pk S&S. Laatstgenoemde is leverbaar met een automaat.

De nieuwe Peugeot Rifter beleeft zijn wereldpremière op de Geneva Motorshow. Vanaf september is ‘ie te koop. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.