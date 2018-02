De nieuwe Peugeot 508 van alle kanten

Een aantrekkelijke sedan van Franse komaf.

Ik durf het woord gelekt niet meer in de mond te nemen. Het lukt maar weinig autobouwers om de boel ‘geheim’ te houden. Peugeot is het klaarblijkelijk ook niet gelukt, want zie hier de gloednieuwe 508.

We zagen al eerder een klein stukje van de Franse auto, maar nu ligt de complete gallery met persfoto’s op straat. De sedan is flink gemoderniseerd en daardoor een stuk aantrekkelijker geworden. De doorlopende ‘huilende’ koplampen zijn gedurfd, al wil ik het woord mooi niet in de mond nemen. De achterkant met twee uitlaten is een dikke prima. Met de grote velgen kun je zowaar spreken over een sportief ontwerp. Ja, we hebben het nog steeds over een Peugeot 508.

Het interieur is op de foto’s wat saai te noemen. Dit heeft grotendeels met de kleur, of het gebrek hiervan, te maken. De daadwerkelijke onthulling zal niet lang meer op zich laten wachten. De officiële presentatie is over enkele weken op de autoshow in Genève (begin maart).