De nieuwe Toyota Auris is een strakke Astra-killer

Het wordt een drukke boel in het C-Segment.

C-Segment hatchbacks blijven mateloos populair. De Astra, Focus en Golf zijn al jaren een fenomeen en horen in sommige landen, waaronder Nederland, steevast bij de best verkopende modellen. Vandaar dat vele merken een dergelijke auto aanbieden. Zo ook Toyota, die de derde generatie van de Auris meeneemt naar Genève.

De eerste neigde een beetje naar de Corolla, wat het niet per definitie een slechte auto maakt, maar wel een vrij saaie. Hij kwam echter na een facelift als hybride. Al wordt hij daar alleen figuurlijk spannender van, was dat het moment dat Nederland de Auris ook een beetje begon te kopen. Toen bij de tweede generatie de hybride standaard werd en hij ook als Touring Sports (rijtest) kwam, maakte hij in Nederland al helemaal furore. De derde generatie heeft dus een flinke taak om op zich te nemen.

Qua techniek worden vooral de hybride aandrijflijnen gepromoot en waarschijnlijk gaan de meeste Nederlanders daar ook voor. Op het gebied van styling is hij vrij bescheiden gebleven voor een Toyota. De uitbundige C-HR staat bijvoorbeeld bekend om de ruige styling met veel hoeken en vouwen, de Auris krijgt de bekende “X-styling” die het familiegezicht kenmerkt, maar verder niks extreems. Van achter gezien is er wel een beetje Mazda 3 uit 2010 in te herkennen, maar dat komt vooral omdat Toyota de “lexus-lights” herintroduceert. Los van dat alles kijken we naar een hele strakke, no-nonsense Japanse Astra- en Golf-killer. Of hij dat ook echt gaat doen zien we ASAP.