De Polestar 1 is dé nieuwe ster aan het firmament

De grote GT van Volvo Polestar blijft tot de verbeelding spreken.

Hij is niet echt nieuw, hij is wel modern maar ook niet per se heel vernieuwend én het wordt waarschijnlijk een crime om er een te bemachtigen. Waarom worden we dan toch zo enthousiast van deze Zweedse zoever? waarschijnlijk heeft dat puur te maken met de looks.

Het is de aantrekkingskracht van de grote luxe GT. Als je denkt aan de (geestelijke) voorouders van de Polestar 1, komt in eerste instantie natuurlijk de P1800 coupé bovendrijven. Maar dat was eigenlijk een vrij kleine auto. Andere wagens waar ik aan denk zijn bijvoorbeeld de BMW 8-serie (E31) en Maserati 3500 GT. No faint praise…

Inmiddels weten we dat 13 maart de race om een Polestar 1 te bemachtigen begint. We zijn nu al benieuwd hoeveel er naar Nederland komen.