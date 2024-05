Dit rijdend stuk jeugdsentiment kan gewoon van jou zijn!

Screenshot

Rijdend jeugdsentiment. Mijn aandacht heb ik in elk geval…

Voor de mensen die het nog niet weten, hier bij Autoblog werken allemaal ouwe lullen. Sommigen zijn bijna 50, terwijl we ze er ook van net 20 bij hebben lopen. Maar allemaal vonden we het vroeger beter. Johan Derksen is onze spirit animal, zullen we maar zeggen,

En in principe gaat het niet om alles hoor, alhoewel @willeme nog altijd niet kan verkroppen dat ze de naam Sporthuis Centrum hebben vervangen voor Centerparks. Kan hij met zijn hoofd niet bij. En hij rekent ook nog alles om naar guldens, maar we hebben beloofd dat niet te verklappen. Dus dat doen we niet.

Maar terzake. We hebben nu iets gevonden wat onze oude zielen helemaal doet oplichten van vreugde; een rijdend stuk jeugdsentiment. In de vorm van een Renault 19 GTR. En die zouden we gewoon kunnen kopen!

Vertel meer, desnoods betalen we bij!!

Koop dit rijdend stuk jeugdsentiment

Vanaf de vroege jaren 90 werd je er (figuurlijk) mee doodgegooid, de Renault 19. Je had hem in verschillende soorten en maten, van degelijke sedan -die Chamade heette- tot aan een 16V-variant van de cabriolet. Voor ieder wat wils dus.

En vandaag zagen wij een Chamade op Marktplaats staan. Een 1.4 GTR met het welhaast onbevattelijke vermogen van 59 pk. Dat haalde hij uit een 1.4 die de voorwielen aandreef. En al weegt dit rijdend stuk jeugdsentiment slechts 932 kilo, echt heel veel is het niet.

Maar daar gaat het niet om. Dit is namelijk een GTR met lederen bekleding, een sportstuur en der spiegels zijn van binnenuit verstelbaar. Hij komt uit 1990 en heeft slechts 89.971 kilometer op de teller. En die is niet teruggedraaid, want aangezien het een origineel Nederlandse auto is, staat alles keurig genoteerd in de NAP.

Wil jij de bezitter worden van een uniek stukje rijdend jeugdsentiment, dan kun je hier de advertentie bekijken op Marktplaats. En voordat je klikt, zal ik alvast verklappen dat de vraagprijs 3500 euro is.

En volgens @willeme is dat precies 7710 gulden. En een stuiver. Da’s toch helemaal niks? Nee man, gewoon kopen!