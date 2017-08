De Volkswagen T-Roc is officieel

De crossover uit Wolfsburg is hier.

Het regent crossovers op de automarkt. Het einde is (nog lang) niet in zicht. Dat bewijst Volkswagen vanavond. In 2014 presenteerde het merk een conceptmodel. Nu is het tijd voor het productiemodel van de T-Roc.

De kleine SUV is minder compact dan gedacht. Het conceptmodel deed vermoeden dat we te maken zouden krijgen met een verhoogde Polo of Ibiza. Het productiemodel is echter iets gegroeid ten opzichte van het concept. In vergelijking met de T-Roc uit 2014 zijn de lijnen minder speels en is de crossover wat serieuzer geworden. De huidige designtaal van Volkswagen is goed te zien. De productievariant van de T-Roc is duidelijk het kleinere broertje van de Tiguan (rijtest).

De crossover is 4,23 meter lang, 1,82 meter breed en 1,57 meter hoog. De auto heeft een wielbasis van 2,6 meter. De T-Roc heeft 445 liter bagageruimte. Klap je de achterbank plat heb je 1.290 liter ruimte. Volgens Volkswagen is de auto de ruimste in zijn klasse. Er kunnen vijf mensen mee met de auto.

Volkswagen rust de T-Roc (optioneel) uit met een reeks aan assistentiesystemen. Denk aan Adaptive Chassis Control (DCC), verkeerstekenherkenning, Lane Assist, Front Assist, een Blind Spot Monitor, Park Assist, Traffic Jam Assist, Driver Alert en een achteruitrijcamera. Ander zaken als een elektrisch bedienbare kofferklep, een verwarmd stuurwiel en een panoramadak zullen ook te verkrijgen zijn. Daarnaast kan de crossover in twee kleuren worden besteld.

De T-Roc komt met een reeks TSI- en TDI-motoren op de markt, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak of DSG-automaat. De vermogens variëren van 115 tot 190 pk. De crossover is in de basis een voorwielaandrijver, maar 4MOTION-vierwielaandrijving zal ook te bestellen zijn. De T-Roc is vanaf december in Nederland te verkrijgen. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. Rijbeelden van de nieuwe crossover check je hier.