Vergelijking: de nieuwe BMW M5 vs de oude

Alle verschillen op een rijtje.

Eergisteren konden we dan eindelijk officieel kennis maken met de nieuwe generatie BMW M5. Beter, sneller, sterker. Yadayada, je kent het wel. In vergelijking met de E60 M5 en de F10 M5 (rijtest) lijken de verschillen in eerste instantie veel kleiner. Toch zijn er een aantal belangrijke zaken fundamenteel anders.

Allereerst de fabriekscode. Vroeger was het leven simpeler. Een BMW E34 kon van alles zijn: sedan, stationwagon, ‘normaal’ of M. Dat is nu anders. De gewone BMW 5 Serie heet G30, de stationwagon heet G31 en deze M5 heet F90. Waarom? Geen idee, maar stiekem hopen we allemaal op een BMW F91. Bij de vorige M5 heette zowel de gewone 5 Serie als de M5 ‘F10’.

Bij de afbeeldingen hieronder zie je bovenin telkens het oude model, daaronder de nieuwe.

Het uiterlijk

We beginnen met het vooraanzicht. De nieuwe grille, koplampen en bumper laten meteen de verschillen zien. Zie je het écht niet, kijk dan naar het dak. In tegenstelling tot de F10 M5 heeft de F90 M5 een carbon dak.





Het zijaanzicht is iets lastiger, maar ook hier zijn verschillen te zien. Wat meteen opvalt is de wijziging hoe het M5-logo wordt gepresenteerd. Daarnaast lopen de achterlichten van de nieuwe M5 verder door. Dit geldt ook voor de koplampen.





Dan het onderdeel dat we het meeste zullen zien van de M5. De E34, E39, E60 en F10 kun je eenvoudig uit elkaar houden. Bij de F90 M5 en de F10 M5 wordt het al een stukje lastiger. De F90 M5 heeft een nieuwe diffuser en achterbumper. Je herkent de nieuwe M5 het snelst van achteren als je naar de achterlichten kijkt.





Techniek

BMW heeft ervoor gekozen om de 4.4 bi-turbo V8 verder door te ontwikkelen. Afgezien van wat nieuwe plofjes is het geluid uit de uitlaten bijna identiek aan de F10 M5. In de F10 M5 was het blok goed voor 560 pk en 680 Nm koppel. Later kwam er nog een F10 M5 30 Jahre (rijtest) met 600 pk. De nieuwe M5 heeft eveneens 600 pk. Het koppel is wel toegenomen in vergelijking met de 30 Jahre M5: van 700 Nm naar 750 Nm. Is dit niet genoeg, dan zul je geduld moeten hebben. BMW werkt vermoedelijk achter de schermen aan een hetere M5 CS met meer dan 600 pk.





De F90 M5 beschikt over nieuwe turbo’s en heeft een verhoogde druk van de brandstofinspuiting. Tevens beschikt de nieuwe M5 over een volledig variabele oliepomp. Dit betekent dat de auto ervoor zorgt dat de motor altijd voldoende oliedruk heeft.

De 560 pk sterke F10 M5 deed 0-100 in 4,4 seconden. De topsnelheid was, net als bij de nieuwe M5, 250 km/u of 305 km/u met het M Drivers Package. De 600 pk sterke F90 M5 snelt in slechts 3,4 seconden naar de honderd. De nieuwe versnellingsbak en de komst van vierwielaandrijving hebben hier natuurlijk mee te maken.

Zoals gezegd: de M5 beschikt over vierwielaandrijving. BMW noemt het M xDrive, dit is een nieuw intelligent systeem. Het systeem beschikt over een centraal differentieel met een lamellenkoppeling. Het vermogen is variabel en alle kracht kan met één druk op de knop naar achteren worden gestuurd. De nieuwe M5 is het eerste M GmbH-product dat beschikt over M xDrive.

De F90 M5 neemt afscheid van de M Double-Clutch Transmission (DCT). De versnellingsbak, die in 2008 werd geïntroduceerd op de E92 M3, heeft plaats moeten maken voor de M Steptronic automaat met acht versnellingen. De M Steptronic is al reeds te vinden in de BMW X5 M en de X6 M.

Interieur

Het was al geen straf om te vertoeven in de F10 M5. De F90 M5 gaat nog een stapje verder. De nieuwe M5 komt standaard met Merino-lederen interieurbekleding. Optioneel kun je ook vernieuwde M stoelen krijgen. Deze hebben een kuipstoelachtige vorm en moeten meer zijdelingse steun bieden.





Wat meteen opvalt zijn de nieuwe rode M1 en M2 knoppen op het stuurwiel. Met deze knoppen kan de bestuurder twee diverse setups instellen voor de motor, transmissie, wielophanging, M xDrive- en DSC-modus en de Head-Up Display. Daarnaast is ook de start-knop voortaan rood van kleur. Het haalt het zakelijke imago van de 5 Serie naar beneden en maakt de supersedan iets sportiever. Is het ook mooi? Nee, ik vind het eerlijk gezegd too much voor een auto als een 5 Serie.





Conclusie

De nieuwe BMW M5 is een sterke doorontwikkeling van zijn voorganger. Met de komst van vierwielaandrijving kan de M5 zich qua prestaties meten met de Mercedes-AMG E 63S 4MATIC+ (rijtest). De powersedan uit Affalterbach vermorzelde namelijk de F10 M5. Op papier staat BMW nu in elk geval weer gelijk met de AMG. Of dat in de praktijk ook zo gaat zijn moet nog blijken.

De F90 M5 staat in 2018 bij de dealer. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar in Duitsland heb je het kanon vanaf 117.900 euro. Ter vergelijking: de F10 M5 was er in Duitsland vanaf 102.700 euro (september 2011). In Nederland kostte de F10 M5 bij lancering 132.250 euro.