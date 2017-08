Milieu-minister Remmel dumpt zijn Tesla Model S

Hij heeft groene ambities, maar een volledige elektrische auto is nu nog niet goed genoeg voor Johannes Remmel.

Het is een drempel voor veel automobilisten die dagelijks de nodige kilometers maken: is de actieradius van een elektrische auto wel voldoende? De Duitse milieu-minister Johannes Remmel nam de proef op de som. Vorig jaar december werd bekend dat Remmel ging rijden in een Tesla Model S P90D. Een auto die op papier een actieradius heeft van meer dan 500 kilometer.

Remmel legt dagelijks veel kilometers af en wilde dit op een duurzame manier invulling geven. Nu blijkt dat de Model S (aankoopadvies) niet de geschikte weapon of choice was. Middels een interne memo komt naar voren dat Remmel de Model S na 43 ritjes van de hand heeft gedaan. In de memo staat beschreven dat de Model S de opgegeven actieradius van 500 kilometer niet wist te halen (joh). Zelfs 400 kilometer bleek een moeilijke opgave. Wel was Remmel te spreken over de snelle performance van de Tesla.

De Duitse milieu-minister zei in de praktijk vaak met een lege batterij te kampen. Het zou naar verluidt minstens 90 minuten hebben geduurd om de batterij op te laden. Blijkbaar waren er niet voldoende snellaadstations of Superchargers in de buurt. Een woordvoerder van Remmel heeft gezegd dat de minister nu in een oudere Mercedes S500 plug-in hybrid zoeft. (via Autonews)

Foto: een Model S aan de lader via @passatw8 op Autojunk