De nieuwe Volvo EX90 is nu nog nieuwer

De nieuwe Volvo EX90 is hier. Ja, nog nieuwer dan die al was.

Het nieuwste vlaggenschip van Volvo staat nog maar net in de showroom, maar nu al komen de Zweden met een nieuwe versie van het topmodel. Nou prima, kom maar door dan. Wel lullig als je net een ‘oude’ versie hebt, zolang is Volvo nog niet bezig met het uitleveren van de EX90.

Het merk komt met een reeks upgrades voor de EX90 modeljaar 2026 die het het leven aangenamer maken. Als je geeft om die zaken tenminste.

Elektrochromatisch panoramadak, standaard op de Ultra

De EX90 heeft een nieuwe zes-zitsconfiguratie

Zes-zitsconfiguratie beschikbaar met meerdere motoren

Zeven-zitsconfiguratie blijft beschikbaar

De zeszitter onderscheidt zich door twee losse, ergonomisch gevormde stoelen op de tweede rij. Deze zijn voorzien van eigen armleuningen en geïntegreerde bekerhouders. Iets met focus op de Amerikaanse markt en drive thru’s.

Daarmee moet het zitcomfort hoger zijn dan de standaard bank. Ook geeft de open ruimte tussen de stoelen het interieur een ruimtelijker gevoel en wordt de toegang tot de derde zitrij een stuk gebruiksvriendelijker.

De stoelen zijn net als in de zevenzitter handmatig verstelbaar in lengte en rugleuninghoek. Zowel de tweede als derde zitrij kunnen afzonderlijk worden neergeklapt.

Nieuwe computer, ook voor bestaande EX90-rijders!

Er is ook goed nieuws voor Volvo-rijders die al een EX90 hebben. De vernieuwde core computer komt ook naar bestaande modellen. Deze computer laat de auto sneller reageren, heeft een verbeterde slaapstand en dat zorgt weer voor een verbeterde actieradius wanneer de auto voor een langere tijd geparkeerd staat.

Ook niet onbelangrijk. De nieuwe core computer biedt ruimte aan een verdere ontwikkeling van de bestaande ADAS-functies (Advanced Driver Assistance Systems). Maar het is vooral te hopen natuurlijk dat software gerelateerde problemen uit het verleden met de EX90 nu eindelijk geëlimineerd worden met de nieuwe computer.

Prijzen voor de Volvo EX90 modeljaar 2026 beginnen bij 84.495 euro, dan heb je de Single Motor Core instappert. De prijzen lopen op tot 107.995 euro voor de Twin Motor Performance Ultra.