Volvo geeft XC40 een luchtgeventileerde subwoofer

Het apparaat is op het dashboard gemonteerd. Maar wat is de reden voor deze Zweedse vansinne?

Wel, Volvo wil dat je in de nieuwe XC40 ruimte hebt voor al je rommel in de auto. Maar dat is niet het hele verhaal, want met dit doel in gedachte zou je de auto ook gewoon een joekel van een kofferbak mee kunnen geven. Volvo wil echter dat alle meuk die je meeneemt ook nog eens binnen handbereik moet liggen.

Deze briljante ingeving is volgens de Zweden gekomen naar een aanleiding van onderzoek naar wat de stedelijke mens echt zoekt in een auto. De XC40 is immers officieel bedoeld voor de urban jungle, ondanks het feit dat de auto in ieder geval in Nederland waarschijnlijk vooral een plek vindt in de provincie. Enfin, toen Volvo de balans opmaakte van wat alle mensen in die verschillende steden eigenlijk wilden, bleek de gemene deler praktische ruimte te zijn, voor snuisterijen van divers pluimage.

Volvo noemt zelf een echt goede plaats voor je telefoon waar ‘ie niet de hele tijd heen en weer schuift, een plaats waar je chicken vindaloo afhaalmaaltijd niet omkiepert en een plaats waar je bankpas terecht kan zodat je ‘m niet onhandig uit je broekzak moet halen achter het stuur essentieel.

Om daarvoor de nodige ruimte te creëren hebben de Zweden bedacht dat ze de traditionele speakers in de portieren wel achterwege kunnen laten. Hierdoor heb je in de portieren ruime vakken voor enkele flessen water, een tablet of zelfs een laptop. Of we in het laatste geval moeten denken aan een bakbeest van Alienware of een svelte MacBook Air, dat weten we niet.

Maar dat is nog niet alles! Onder beide voorstoelen zit nog meer opbergruimte en in het dashboardkastje zit een uitklapbare haak waar je eerder genoemde afhaalmaaltijd aan kan hangen. Pièce de résistance is echter ’s werelds eerste luchtgeventileerde en op het dashboard gemonteerde subwoofer, die er ondanks het gebrek aan speakers in de deur voor moet zorgen dat goede tunes hun weg naar je oren vinden.