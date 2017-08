Vacature: val tijdelijk in voor Jeremy Clarkson

Zoals bekend kampen de presentatoren van The Grand Tour de laatste tijd met de nodige problemen. Zodoende heeft Amazon nu een vacature online gezet.

Jeremy Clarkson werd laatst op vakantie geveld door een heftige longontsteking die de man met gevoel voor drama naar eigen zeggen bijna de kop kostte. De fysieke rampspoed van de krullenbol kwam kort nadat collega Richard Hammond zich van een Alp stortte in een elektrische hypercar. Kortom, seizoen twee van The Grand Tour lijkt voorlopig niet onder een gelukkig gesternte geboren te worden. Misschien wordt het dus tijd voor wat nieuw bloed.

Maar voordat je echt begint te hopen op een carrière-switch: voor nu betreft de vacature helaas slechts een ludieke actie. Omdat ‘ie best wel ludiek is wilden we ‘m echter toch even met jullie delen. Bovendien weet je maar nooit wanneer dit een serieuze zaak wordt, want gezien bovenstaande kan Clarkson letterlijk elk moment onder een ladder doorlopen. Mocht dat noodlottige moment er alsnog komen, kan je nu alvast kijken wat er van je gevraagd wordt.

—

Amazon Prime Video is seeking a host for an original TV series to be seen around the world.

Currently, this is a temporary position to cover an absence due to pneumonia.

The successful applicant will join a long-established team of variously sized co-hosts and possess a strong knowledge of cars, metaphors and progressive rock music.

This host will have a proven track record in effectively dealing with colleagues that they find annoying and being lost in unknown locations. They must be entertaining, engaging and willing to pause before delivering the final word or words of some sentences.

Please note: Preference will be given to especially tall candidates with curly hair.

RESPONSIBILITIES

· This role will work closely with the existing hosts, with duties including (but not limited to) accidentally setting things on fire, handling heavy machinery (badly) and being able to bloody-mindedly argue a point that no one will ever agree.

· Driving the world’s fastest and most exciting cars while talking to camera. Ability to do this without crashing would be considered an advantage, but not essential (apparently).

BASIC QUALIFICATIONS

· Valid driver’s license

· British English including advanced qualification in exaggeration and braggadocio

· At least 6.5+ million followers on Twitter or similar social media network

PREFERRED QUALIFICATIONS

· The successful applicant will be required to wear vast amounts of pre-washed denim (attire provided in sizes that are slightly too small)

—

Over je salaris wordt met geen woord gerept. Normaal gesproken een teken dat je werkgever van plan is je compleet uit te knijpen, maar in dit geval denken we dat dat wel oké zit. Toch maar even een krultang aanschaffen dus, voor het geval dat…



