8 elektrische auto’s die je waarschijnlijk al vergeten bent

Vooruitgang gaat veel te snel.

Momenteel is er nogal een run op elektrische auto’s. Het is volgens sommigen de ‘brandstof’ van de toekomst. Bovendien is het een vrij recente ontwikkeling om zo grootschalig in te zetten op de elektrische aandrijving. Voordat men hun vertrouwen legde in de Kona Electric, Audi e-tron, Tesla’s en andere elektrische modellen, was het veelal een niche, die zoemende autootjes. Kijk maar of je deze 8 auto’s nog voor de geest kunt halen.

Volkswagen e-Up!

Afgelopen maand trokken zowel SEAT als Skoda het doek van hun elektrische stadsrakkers: de Mii electric en de CITIGOe iV zijn daar als elektrische versie van de VAG-stadsrakker-drieling. Drieling? Wanneer komt er dan een elektrische Volkswagen Up? Nou, in 2013. Ja, zes jaar later kun je nog steeds bij de VW-dealer terecht voor een elektrische Up!. De range valt tegen met om en nabij 150 km, maar doordat elektrische range veel te variabel is kan het ook 90 km worden. Voor stadsgebruik is dat verder niet zo’n probleem, het is vooral de vanafprijs van 25.095 euro die ‘m nekt. Dat is evenveel als een flink aangeklede Polo. Veel te veel voor een stadsauto. Op de VW-site staat trouwens dat hij binnenkort weer beschikbaar is, misschien dat hij even flink wordt herzien en de techniek van de elektrische Mii en Citigo erin wordt gepropt. Dan krijg je 100 km extra range. Voor om en nabij die 25.000 euro is dat een prima deal.

Audi R8 e-tron

De e-tron was niet de eerste volledig elektrische Audi. Dat was de R8 e-tron in 2015. Gelijk aan de iets bekendere Mercedes SLS E-Cell was het een vingeroefening om aan te tonen dat elektrisch niet saai hoeft te zijn. Precies wat Rimac en Tesla nu doen, alleen was de R8 goed voor ‘slechts’ 460 pk. Da’s lang niet zoveel als de 610 die de 5.2 liter V10 uit de normale R8 haalt. De range van 450 km was ook niet precies verkeerd. Waarom was het dan geen succes? Omdat je er één miljoen euro voor moest neerleggen. Niemand was zo krankjorum.

TH!NK City

Dit Noorse merk pionierde met een elektrische stadsauto die ook in Nederland is verkocht. De TH!NK City heeft last gehad van ‘de eerste zijn’. Hij was retezwaar en had slechts 45 pk. Gelukkig had je daar nauwelijks last van, want tegen de tijd dat hij in 20(!) seconden van 0 naar 100 sprintte was je batterij ook alweer leeg. Als dat nou niks kost, dan begrijpen we het nog. Maar voor 40.000 euro was het een miskraam. Op een blauwe maandag kon je nog eens een TH!NK spotten op ’s lands wegen. Nu is het een ware zeldzaamheid.

Kia Soul EV

Momenteel is er de Kia e-Soul. Met de techniek van broer e-Niro kan deze hippe kubus het bijna 450 km volhouden. Voor de redelijk schappelijke prijs is het daarom best een geinig ding. Nieuw is hij echter niet. Van de vorige generatie Kia Soul was er ook een volledig elektrische versie, de Soul EV. Je kon hem zelfs in Nederland nog kopen, al deed niemand het. Voor 36.225 euro is een actieradius van 175 km namelijk zeer matig. De Soul EV kwam net te vroeg. Want ja, de e-Soul gaat waarschijnlijk iets duurder worden (kijkend naar de e-Niro), maar dan krijg je ook 2,5 keer zoveel range.

Opel Ampera-e

Oké, je bent hem misschien niet compleet vergeten, maar je wordt ook niet op elke straathoek ervan bewust gemaakt dat hij er is. Wat vreemd is, want met zijn 46.699 euro en zijn range van theoretisch 520 km lijkt het de beste EV op de markt te zijn. Dat is namelijk 70 km verder dan een Hyundai Kona en die is even duur. Toch is Opel een beetje aan het sjoemelen, want die 520 km is gemeten met de NEDC-cyclus. De ondertussen veel meer ingeburgerde WLTP-cyclus valt het bereik ietsje meer tegen. Bovendien duurt het laden van de auto ontiegelijk lang, want drie- of zelfs tweefaseladen kan niet met de Ampera-e. Een volle lading in je Opel gooien kan tot en met 16 uur duren. Ouch.

Toyota iQ EV

Van het merk dat u de Prius bracht en lange tijd pionier was van het ‘elektrisch rijden’ (door middel van hybridesystemen) is het vreemd dat je momenteel precies 0 elektrische auto’s kunt kopen. Ja, de Mirai, maar dat is een waterstof-Prius die bijna 85.000 euro kost. EV’s bouwt Toyota niet echt en dat komt omdat de Japanners niet vinden dat elektrisch rijden de toekomst is. Totdat zij een doorbraak maken, blijft het dus bij hybrides. De EV’s die Toyota wel heeft gemaakt, lijken met tegenzin gebouwd. Kijk maar naar deze iQ EV uit 2012. Traag, kleine range (85 km) en er zijn maar 100 exemplaren van. De iQ EV geeft het signaal af dat Toyota mee moet doen aan deze populaire ‘hype’, maar dan met tegenzin.

Mercedes B250e Electric Drive

Je hoort men vaak zeggen dat de EQC de eerste elektrische Mercedes is. Falsch! Dat is de SLS E-Cell. Oké, ja, maar dat is ook geen succes te noemen. In de schaduwen van de geflopte doch coole SLS en de EQC die daadwerkelijk presteert, staat de B250e. In 2014 kon je daadwerkelijk een volledig elektrische B-Klasse kopen. Dan moest je 42.881 euro neerleggen en kreeg je een wederom matige 200 km range. In de praktijk wordt dit nog veel minder en is de prijs-kwaliteitverhouding niet zo best. In 2017 werd de stekker eruit getrokken (ha) en dat was voor vele mensen voor het eerst dat ze ooit hoorden van een elektrische B…

BONUS: Nio EP9

Sommige autofabrikanten leggen de nadruk op hoe snel elektrische auto’s kunnen zijn. Momenteel maakt het Kroatische bedrijf Rimac furore met de C_TWO, met 1.914 pk, 2.300 Nm en een sprinttijd van 0-100 in 1,98 seconden is dat een bliksemsnelle auto. Mate Rimac wordt gezien als een held en niet alleen kopen bedrijven als Koenigsegg, Aston Martin en Hyundai hun batterijen, Pininfarina en de bloedmooie Battista kopiëren zowat de hele auto. Nog ver daarvoor was er de Nio EP9. Deze Chinees heeft 1.361 pk en was in 2016 bijzonder door zijn bloedsnelle ‘Ringtijd. Toen ging hij kopje onder en hoor je er nauwelijks meer wat over, deze Rimac avant la lettre.