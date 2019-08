De Nissan GT-R gaat letterlijk volwassen worden

Jazeker, een stemgerechtigde GT-R.

De impact van de Nissan GT-R laat zich eenvoudig omschrijven. Het Japanse monster werd ontworpen en ontwikkeld om de 911 Turbo van de troon te stoten. Dat deed de snelle Nissan met verve. Voor het geld van een 997 Carrera had je een auto die sneller was dan een 911 Turbo. Goede deal.

Maar de tijd des tijds begint wel een beetje aan de auto te knagen. Sinds de GT-R Proto concept uit 2001, is er qua design weinig veranderd. De GT-R kwam op de markt in 2008. In die tussentijd is de auto zeer geregeld voorzien van een technische update. De laatste modelupdate dateert uit 2016 en dat was meteen een hele flinke: de transmissie en het interieur werden grondig aangepakt. Ook kreeg de ‘R35’ een nieuwe snuit.

Maar verder bleef veel bij het oude. De concurrentie heeft ook niet stil gezeten. Ergo: de jaartjes beginnen wel degelijk te tellen voor deze super-Nissan. Maar volgens GT-R ontwikkelingschef Hiroshi Tamura zit een opvolger er voorlopig niet in. In gesprek met Motoring geeft hij aan dat ze nog een belangrijke beslissing moeten afwachten.

Er gaan al langer geruchten dat de nieuwe Nissan GT-R een geëlektrificeerde aandrijflijn gaat krijgen. Dat bevestigt Tamura nogmaals. Maar het is de mate waarin dat gaat gebeuren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de GT-R een hybride aandrijflijn zou krijgen. Daarvoor is het nu eigenlijk te laat. Op dit moment zijn er voldoende auto’s als de Honda NSX die aan die behoefte voldoen. De nieuwe Nissan GT-R gaat hoogstwaarschijnlijk geheel elektrisch worden.

Het gaat alleen wel eventjes duren voordat het zo ver is. Hoe moet het dan met de huidige GT-R? Daar heeft Tamura ook een antwoord op. De GT-R R35 blijft namelijk tot die tijd in productie als het aan hem ligt. Volgens de Tamura is de R35 dusdanig ontworpen dat ‘ie met gemak 20 jaar mee moet kunnen gaan. Juist, je leest het goed: tot 2028 dus. Dus mocht je twijfelen of je moest wachten of kopen, sla je slag bij de Nissan dealer.

Van boven naar onder:

Nissan GT-R Spec V (R35) ’09

Nissan GT-R Egoist (R35) ’10

Nissan GT-R 45th Anniversary (R35) ’15

Nissan GT-R 50th Anniversary (R35) ’19

Nissan GT-R50 Concept by Italdesign ’18