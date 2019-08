Dit is de Aston Martin Vantage met een ‘normale’ grille

Als dat meer je ding is.

Met de Aston Martin DB11 en de latere Vantage sloegen de Britten (eindelijk) na jaren een nieuwe weg in qua design. Zeker de Vantage is een stuk meer uitgesproken geworden in vergelijking met zijn voorganger.

Eén van de kenmerken van de huidige Vantage is zijn gapende muil. Aston Martin heeft er niet voor gekozen om er iets subtiels van te maken. De voorkant heeft geen keurig weggewerkte grille, maar een gapend gat. Het maakt de coupé lekker agressief om te zien.

De sigaar rokende babyboomer met grijs haar zal er niet zo warm voor lopen. Het zal ongetwijfeld te schreeuwerig zijn voor die groep. Die moeten dan maar aankloppen bij Revenant Automotive. Deze tuner heeft een nieuwe voorkant bedacht voor de Vantage.

Het bedrijf heeft een grille verzonnen die wat meer aansluit op de DB11. Ook doet het denken aan de DB10, de sportauto die exclusief was te zien in de James Bond-film Spectre. Het maakt de Vantage klassieker om te zien. Van achteren heeft er ook een kleine wijziging plaatsgevonden met onder meer een setje opvallendere uitlaatsierstukken. Al met al veranderingen die de look van de Vantage net even wat anders maakt. Een verbetering, of toch liever het origineel?