Renault zet de aanval in met nieuw 800 volt platform en tot wel 1.400 kilometer range

Zo ziet het Renault van toekomst eruit.

Waar de Duitsers geen grappen maken, is het Franse Renault wel in voor een gebbetje. Na de woordspeling Renaulution (die overigens ook nog eens beresuccesvol was dankzij de Renault 5 E-Tech) kondigt het merk nu haar toekomstplannen aan onder de titel FutuREady. Als deze plannen uitkomen denk ik wel dat Renault klaar is voor de toekomst.

Het merk is namelijk behoorlijk ambitieus. Middels een leuke groep sparringspartners en een uitgebreid gamma wil de Renault Group ”op mondiaal niveau uitgroeien tot de referentie onder de Europese autofabrikanten”. Daarnaast streeft het hoofdmerk ernaar om ”te concurreren met Chinese autofabrikanten op het gebied van innovatie, kosten en snelheid.” Hoe precies leggen de Fransen ook uit

Renault vernieuwt

De komende jaren zullen we veelvuldig een Renault-persbericht ontvangen met daarin waar een nieuw model. In de komende jaren moeten er 22 nieuwe modellen komen. Daarvan zijn er 16 elektrisch. Voor deze modellen zullen er wat nieuwe platformen komen. Hieronder zet Renault ze even onder elkaar.

Wat valt er op? In ieder geval het specifieke platform voor pick-ups (die we hier waarschijnlijk niet veel zullen zien), een doorontwikkeling van een Geely-basis voor Zuid-Korea en Zuid-Amerika, maar ook een nieuwe generatie met de RGEV medium 2.0. Dat wordt het paradepaardje van Renault.

Op deze basis komen twee verschillende batterijen: de ‘High energy density’-batterij en de ‘Affordable’-batterijversie (hierover meer onder het kopje van Dacia). De eerste is voor modellen met ”een hoog vermogen en/of een extra grote actieradius”. Deze modellen stappen vanaf 2028 geleidelijk over op een 800V-architectuur met een 10-80-snellaadtijd van 10 minuten.

Kijk, zo horen we het graag. Tevens moeten EV’s hieruit een actieradius van 750 kilometer halen. Renault duikt hiermee ook in de EREV (extended range electric vehicle) die dankzij een verbrandingsmotor maar liefst 1.400 kilometer aan een stuk kan rijden. Er komen een boel segmenten in aanmerking voor de batterij: van sedan en SUV tot zelfs MPV. Ook prettig: het platform bestaat uit 20 procent minder onderdelen waardoor de kosten met 40 procent dalen. Dit zou 400 euro per auto aan initiële kosten besparen.

Ook nog onderdeel van het nieuwe platform: een nieuwe elektromotor. Het is een (voor de kenners) synchrone elektromotor met een gewikkelde rotor die 270 pk kan produceren en 20 procent goedkoper is dan de huidige motoren. Renault werkt aan versies die zowel op de voor- als de achteras kunnen komen. De door EV’s gevreesde snelweg zou geen probleem meer moeten zijn. Hier haalt de nieuwe elektromotor een efficiëntie van 93 procent.

Renault zet hybride op een lager pitje

In Europa moet over vier jaar de gehele Renault-verkoop volledig elektrisch zijn. Voor nu zet het merk ook nog in op wat hybrides. Er komt een nieuwe goedkope E-Tech Hybrid-aandrijflijn waar minder dan 150 pk aan vermogen uit komt. Hiermee wil ook Renault hoge ogen gooien buiten Europa.

En de andere Renault-merken?

Natuurlijk is er ook ruimte voor de twee andere Renault-merken, Dacia en Alpine. De eerste moet tegen 2030 maar liefst vier EV’s in het aanbod hebben, wat 60 procent van het gamma moet zijn. Daarnaast moet Dacia meer gaan inzetten op C-segmenters. Het aandeel moet groeien van 1 op 5 naar 1 op 3.

De Dacia-batterij

Zoals gezegd komt er van het nieuwe platform ook een goedkopere batterijversie. Deze accu is niet alleen bedoeld voor Dacia, maar ook voor andere kleinere auto’s en uitvoeringen met een kleine actieradius. Toch zul je hem het vaakst bij het Roemeense budgetmerk zien. De modellen voor het A- en B-segment blijven gebruikmaken van een 400V-architectuur, met een snellaadtijd van 20 minuten tegen 2030.

Alpine

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Alpine. Het sportmerk wil de komende tijd doorgaan met het verkopen de A290 en A390. Achter de schermen wordt er gewerkt aan een A110 op het APP (Alpine Performance Platform). Als we de geruchten moeten geloven, wordt dit een behoorlijk indrukwekkende EV.

Vervolgens moet Alpine meer de exclusieve, gepersonaliseerde hoek in gaan met speciale uitvoeringen, zoals de A110 R Ultime. Zullen we straks ook een A290 ‘Colapinto’-uitvoering krijgen?

Ook de samenwerkingsmerken krijgen wat aandacht. Renault blijft sparren met Nissan, Mitsubishi Motors, Volvo Trucks en Ford. Binnen vier jaar moet de productie voor deze vijf fabrikanten groeien naar meer dan 300.000 voertuigen. We kunnen wel stellen dat ze het bij Renault druk gaan krijgen de komende tijd. Maar zoals ik in het begin al aan gaf: als deze plannen allemaal uitkomen, is Renault meer dan FutuREady.