Oei: kale Nissan Leaf is ook écht heel kaal

Hier worden we niet vrolijk van…

Op persfoto’s wordt een nieuw model natuurlijk op z’n paasbest getoond, met dikke velgen, een lekker kleurtje en alle opties. Als je dan vervolgens de configurator opent kan het soms een beetje tegenvallen. Alsof je een zwaar opgemaakte vrouw opeens zonder make-up ziet. In het geval van de nieuwe Nissan Leaf valt het vies tegen.

Wat blijkt? Bij de standaard Leaf zijn opeens de halve achterlichten verdwenen. Het zwarte gedeelte en een deel van de achterlichten zijn nu gewoon een leeg vlak. Dat is waarschijnlijk niet hoe de auto ontworpen is, want dit ziet er heel erg uitgekleed uit.

En deze kale kont heb je niet alleen op de allergoedkoopste versie. Pas als je de topversie selecteert – de Platinum+ – krijg je de achterlichten zoals het introductiemodel. De andere twee versies hebben gewoon de kale kont. Mooi is dat.

Bij de instapversie kun je ook niet de kekke two-tonekleurstelling kiezen, waardoor de auto ook al een stuk minder hip oogt. Dit doet concerngenoot Renault een stuk beter: de instap-R5 ziet er gewoon gelikt uit met coole wieldoppen en standaard een lekker kleurtje.

Qua techniek is het wat minder karig bij de instapversie. Je krijgt standaard een 52 kWh accu met 436 kilometer range. De grotere accu heeft een capaciteit van 75 kWh en brengt je 600 kilometer ver. Het vermogen van 177 pk houdt niet over, maar hé, het is een Nissan Leaf.

Je wil natuurlijk ook weten wat de instapversie kost, maar dat kunnen we nog niet vertellen. Deze afbeeldingen komen namelijk van de Amerikaanse Nissan-website, niet uit de Nederlandse configurator. Die gaat als het goed is ergens in het najaar online.