Het is binnenkort écht gedaan met deze icoon uit de autohistorie

Nog even en de productie houdt op.

”We stappen uit de saaie-auto-business en stappen over op de iconische-auto-business”, zei Ford-baas Jim Farley een tijdje terug. Daarmee bedoelde hij dat er een crossover genaamd Capri moest komen en een ID.5-kopie genaamd Explorer. Iconisch joh. En daarvoor moesten juist de legendarische Fiesta en Focus plaatsmaken. Voor die laatste is het binnenkort écht gedaan.

Halverwege 2023 kwam de allerlaatste nieuwe Fiesta van de band gerold. Datzelfde lot wacht de Focus binnenkort. Dit meldt Ford aan Motor1. In een mailtje bevestigt Ford dat de productiestop van de Focus ergens in november van dit jaar zal plaatsvinden. Er zijn geen plannen voor een opvolger. Ook niet in crossovervorm.

Waarom stopt Ford met de Fiesta en Focus?

Ook hiervoor refereren we terug aan de eerdere uitspraken van Farley. ”We hebben altijd geconcurreerd in het hart van de personenautomarkt, wat niet zo goed uitpakte voor de Mondeo, de Focus en de Fiesta. Ze waren geliefd bij veel klanten, maar ze konden nooit een grotere kapitaalallocatie rechtvaardigen – in tegenstelling tot bedrijfsvoertuigen”, zei hij. Kortom, de geliefde auto’s brengen te weinig op ten opzichte van de Transits.

Met terugwerkende kracht klopt die uitspraak nog niet helemaal. Tenminste, niet in dit jaar in Nederland. Tot nu toe verkocht Ford 478 nieuwe Focussen in 2025. Dat zijn er meer dan de Mustang Mach-E en Capri … bij elkaar opgeteld. De Explorer EV heeft er wel net meer met 493 stuks.

Kan ik nog een nieuwe Focus kopen?

Gelukkig wel. Tot wanneer dat precies kan, vertelt de Ford-medewerker niet in het mailtje. Gezien de geplande productiestop in november zal het niet vreselijk lang duren voordat Ford de orderboekjes sluit voor de Focus. Vanaf dan ben je overgeleverd aan hetgeen dat in de voorraad staat.

En zo komt er na 26 jaar een einde aan de Escort-opvolger. Wat heeft ie die grote schoenen toch bewonderenswaardig goed gevuld. De allerdikste uit de Focus-historie? De laatste Focus RS, als je het mij vraagt.

Foto: Ford Focus RS gespot door @micrak11