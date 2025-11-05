Koop deze goedkope ‘sleeper’ en jouw hele buurt slaapt nooit meer

Want dit ding maakt een partij herrie, daar krijgt een paard de hik van.

Sleepers zijn wat ondergetekende betreft toch wel de leuke subcategorie onder de automobielen. Niemand ziet er iets aan, niemand weet dat het barrel waar jij inzit ook echt iets kan en dan geef je gas. En je vernedert zo ongeveer alles wat er op dat moment bij je in de buurt staat.

Precies wat je met deze Audi ook kan doen. We vonden hem op Marktplaats en voordat je denkt dat we een A6 2.0 tdi aan gaan prijzen, dan heb je het helemaal mis. We prijzen je namelijk de ultieme sleeper aan die er nu te koop staat, een Audi S6 van de C6 generatie. En je weet wat er zo leuk was aan die generatie toch?

Precies, de S en de RS hadden geen laffe V8 in het vooronder, maar een heuse V10. Met 5,2 liter is die van de S wel 200 cc groter dan die van de RS6, maar hij heeft geen turbo’s. En dat zie je ook terug in het aantal pk’s. 435 tegen 580. Maar in deze heb je ook niks te klagen, zullen we maar zeggen.

Koop deze goedkope ‘sleeper’ op Marktplaats

Hij gaat nog steeds in 5,3 seconden naar de 100 en hij stopt pas met versnellen bij 250. Ben je lekker snel weer bij de pomp, zullen we maar zeggen, want het verbruik van deze motoren is gerust legendarisch te noemen. Maar daar zeggen we gewoon even niks over.

En welk voordeel deze sleeper ook heeft ten opzichte van zijn RS-broer, is het uiterlijk. Waar de RS dikke uitgeklopte wielkasten heeft en twee ovalen stortkokers in de achterbumper, heeft deze gewoon de ranke koets van de normale A6. Alleen de 4 uitlaatpijpjes verraden dat er iets bijzonders onder de kap huist.

Maar nog beter, dit is geen Avant, maar een sedan, of in Audi-taal ‘Limousine’. Al is de verhouding Avant/Limousine van deze generatie S6 vrijwel 50/50 (52,4% Avant tegenover 47,6% Limousine om heel exact te zijn), snelle Audi’s worden toch voornamelijk geassocieerd met stationwagens. Dus dit werkt voor het sleepergehalte goed mee.

Wat gaat deze S6 met V10 me dan kosten?

Maar goed, in de kop sprak ik van ‘goedkope sleeper’, dus jij wil weten wat je moet betalen en wat je daar dan precies voor krijgt. Toch? Nou dan, komen de feiten hoor.

Deze Audi S6 uit 2008 met 253.000 kilometer op de teller kan van jou zijn voor het luttele bedrag van 11.900 euro. En ja, je gaat er nog heel erg veel kosten aan krijgen, want dat is nou eenmaal zo met deze auto. Maar, dat hindert niet, want het is een youngtimer. Dus da’s eigenlijk gewoon gratis. En dan is er ook gewoon al het een en ander aan is gedaan, volgens de huidige eigenaar. Te weten:

– Complete set draagarm voor

– Bougies en Bobines vervangen

– Nieuwe airco pomp

– Nieuwe brandstofregelaar

– Pakking

– Nieuwe luchtverdeelkast

– Oliewissel en filter om de +-5000km Castrol 5-W30

– Zitten tevens nieuwe all season Pirelli banden onder

– Nieuwe APK



Dat hoef jij dus allemaal niet meer te doen. Dus, dan is de vraag, zou jij het aandurven om een gillende schreeuwlelijk met een keurig uiterlijk voor dat geld bij jou thuis neer te zetten? Met het risico dat al je buren een hekel aan je krijgen omdat jouw sleeper hun baby uit de ‘sleep’ schreeuwt en dat je zo’n goede vriend wordt van de plaatselijke pomphouder dat jullie bij elkaar op de verjaardag gaan komen? En dat al je kennissen je de oren van het hoofd vragen over je ‘Lamborghini motor’?

Ja? Sla dan hier je slag en geniet je helemaal een ongeluk. Je leeft immers maar 1 keer!