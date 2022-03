De onbelaste kilometervergoeding moet omhoog, zegt de vakbond

Want met de huidige onbelaste kilometervergoeding komen we er niet.

Als jij een leaseslet van de baas hebt, inclusief tankpkas en onderhoud in het contract, mag je wat ons betreft even doorklikken naar het volgende artikel. Dit gaat jou -geluksvogel- namelijk niet aan, we richten ons even op de arme sloeber die met de privé-auto naar het werk moet.

Die krijgt sinds jaar en dag namelijk maximaal 19 cent per kilometer aan onbelaste reiskostenvergoeding en dat is ook al sinds jaar en dag te weinig. Die werknemer roept dat al jaren, maar nu komt er eindelijk georganiseerde steun en wel van vakbond CNV.

Onbelaste kilometervergoeding naar 23 cent

Die vakbond vindt de 19 cent die je per kilometer onbelast mag declareren veel te weinig. Die is ingesteld in 2006 en dekte eigenlijk toen de kosten al niet. En dat terwijl de benzineprijs in 2006 op zo’n 1,35 euro per liter lag. Tegen bijna 2,50 anno nu.

Daarom wil CNV dat het kabinet de onbelaste kilometervergoeding per direct ophoogt naar 23 cent. Volgens de vakbond ga je naar je werk om geld te verdienen en niet om uit te geven en dat gebeurt wel met die 19 cent per kilometer.

De regering heeft wel plannen om de reiskostenvergoeding aan te passen aan de huidige prijzen, maar wil dat pas in 2024 gaan doen. Volgens CNV is dat veel te laat en moet er nu actie komen. Of, in de taal van de gemiddelde vakbond; er moet NU direct ACTIE komen. ACTIE! ACTIE! ACTIE!!!

Ook 23 cent per kilometer is te weinig

Alles leuk en aardig, maar met die 4 cent extra aan onbelaste kilometervergoeding ben je er nog lang niet. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat een redelijke kilometervergoeding anno 2022 op 39 cent ligt. Daarmee dek je niet alleen de benzinekosten, maar ook de (WA + Casco) verzekering, onderhoud en allerhande belastingen.

Da’s dus inderdaad ruim 2 keer meer dan de huidige 19 cent. Dus hartstikke leuk dat vakbond CNV zich inzet voor 4 centjes extra per kilometer, het blijkt dus dat je dan alsnog 16 cent per kilometer zelf mag ophoesten. Lekker dan.

BeDaNkT RoVeRhEiD!!1!