De persplaatjes van deze Ducato Expedition zijn hilarisch

Onlangs behandelden we hier nog de Volkswagen California XXL, maar Fiat zit ook niet stil op het gebied van bazige busjes.

Op de Düsseldorf Caravan Salon van 2017 presenteert Fiat Professional namelijk onder andere deze Ducato 4×4 Expedition. Fiat wil met deze stoere bus benadrukken dat de Ducato de koning onder de camper-busjes is. Volkswagen heeft wellicht de naam, maar de Ducato vormt de basis voor meer campers dan welk ander busje dan ook in Europa. Fiat bombardeert zichzelf dan ook als de ‘Leader in Freedom’.

De camper-business is een steeds interessantere markt voor fabrikanten. Dit jaar worden er in Europa naar verwachting zo’n 105.000 campers verkocht in Europa, wat een groei betekent van tien procent ten opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van 2009 worden er dit jaar zelfs 60 procent meer campers verkocht. Deels kan je dat toeschrijven aan de CRISAS!1!!, maar Fiat denkt dat het ook te maken heeft met het feit dat mensen campers vaker zien als ‘een expressie van hun persoonlijke lifestyle’:

More and more enthusiasts are viewing their recreational vehicles not just as a practical solution, but also as an expression of their personal lifestyles, lived off the beaten track.

Dat soort marketinggeneuzel lezen we wel vaker, maar Fiat gaat in de bijgeleverde plaatjes zo overboard met alle lifestyle-clichés dat het grappig wordt. We zien mensen sprongen maken op crossmotors, een klassiek propellorvliegtuigje, mensen die bovenop de auto staan te juichen voor een windvaan, kitesurf-actie, een parachute, banden op het dak et cetera. Wij kijken er na al deze adrenaline vast naar uit om de Ducato Expedition op te zien duiken in zijn natuurlijke habitat: het TV-programma ‘We Zijn er Bijna’.