Dit zijn alle bijtelling toppers voor het aankomende jaar

Bereid je maar vast voor op de frequente aanblik van deze bleppers volgend jaar in de file.

Een nieuw jaar, een nieuwe kans voor autofabrikanten om maximaal van de Nederlandse regels te profiteren door ontiegelijk veel exemplaren van een bepaald model weg te zetten. Althans zo ging het vaak in jaren uit het recente verleden. We kennen de voorbeelden allemaal wel. Eerst waren het vooral de zuinige 14%-ers met voornamelijk kleine dieseltorretjes, zoals de Volvo V40 D2 en Peugeot 308 SW.

Later werd het stokje overgenomen door de vroege (PH)EV’s zoals de Mitsubishi Outlander, de Volvo XC90, de Volvo V60 PHEV, de Passat PHEV, de Jaguar F-Pace en natuurlijk ook de Tesla Model 3. Deels heel verschillende auto’s, maar een ding hadden ze met elkaar gemeen: door hun voordelige bijtelling werden ze in veel grotere getale afgezet dan normaal gesproken het geval zou zijn geweest op de Nederlandse markt. De respectievelijke fabrikanten deden er niet zelden alles aan om zoveel mogelijk units voor Nederland te oormerken, voordat de nieuwste regeltjes uit Den Haag het voordeel weer weg zouden nemen.

Ook voor volgend jaar gaat er weer het nodige veranderen in bijtellingsland. De overheid heeft, zoals die pleegt te doen, besloten de heilige koe nog iets verder uit te melken. De reeds geplande verhoging van het lage bijtellingstarief van vier procent naar acht procent*, die oorspronkelijk in 2021 in zou gaan, wordt een jaartje naar voren gehaald. Dit tot ergernis van Hyundai Kona en KIA e-Niro kopers, die opeens te maken kunnen krijgen met hogere kosten dan verwacht dankzij de lange levertijd van genoemde auto’s. Maar ja, kennelijk past het allemaal in de klimaatplannen van het kabinet, om EV’s deze knauw te geven.

Hoe dan ook houden EV’s natuurlijk wel een flink voordeel ten opzichte van andere auto’s, want acht procent bijtellen is nog altijd fijner dan 22 procent. Ondanks dat EV’s over het algemeen wat duurder zijn dan vergelijkbare conventionele auto’s met ICE, spring je er als leasert naar onze inschatting toch nog vaak voordelig uit. En daarom zullen dit volgens ons de auto’s zijn die volgend jaar hoog in de verkooplijsten te vinden zijn. Komt ‘ie:

Jazeker, B- en C-segmenters op stroom gaan helemaal het ding worden in 2020. Mits de levertijden in dit geval niet oplopen tot langer dan een jaar natuurlijk, want dan zien we ze pas in 2021 op ’s heeren wegen verschijnen. Word jij al warm van dit vooruitzicht?

*tot een cataloguswaarde van vijftig ruggen.