In een land heel erg dicht bij ons in de buurt lijkt het al te gaan gebeuren namelijk…

Duitsland is natuurlijk hét autoland van Europa. Niet alleen worden er enorm veel auto’s gemaakt, ze hebben natuurlijk ook die machtige Autobahn waar je op veel stukken nog zo hard mag als je durft. Mits het verantwoord is, dat wel natuurlijk

Maar zolang als dat deze ongelimiteerde stukken bestaan, zolang is er ook al discussie over het afschaffen ervan en overal een snelheidslimiet invoeren. Maar da’s een andere discussie dan die waar we het vandaag over hebben.

In Duitsland laait namelijk opnieuw de discussie op over apps die bestuurders waarschuwen voor flitsers. Flitsmeister, Waze, dat soort namen. Meerdere deelstaten willen dat die helemaal worden verboden, omdat ze volgens hen de verkeersveiligheid ondermijnen.

Is Flitsmeister straks helemaal verboden?

Het idee is simpel: als iedereen precies weet waar controles staan, remt men alleen daar, terwijl de rest van de route weer ouderwets hard wordt gereden. Wat natuurlijk onzin is, dat gebeurt bij ons toch ook niet? En je kan ook nog best gepakt worden als je het gebruikt, maar dat terzijde.

Maar goed, de apps zijn anno nu vaak geïntegreerd in navigatieprogramma’s en geven realtime meldingen van flitspalen en mobiele controles. Voor veel bestuurders zijn ze vooral handig om onbewuste snelheidsovertredingen te voorkomen. Critici zien ze echter als een instrument om handhaving te omzeilen.

Voorstanders van behoud zeggen dat de meldingen juist bijdragen aan rustiger rijgedrag. Een waarschuwing zorgt ervoor dat je even naar je snelheid kijkt en dat gebeurt vaak op meer plekken dan alleen bij de gemelde controle.

Het is niet de eerste keer dat Duitsland hierover discussieert, maar dit keer ligt een landelijk verbod serieus op tafel. Wanneer daarover wordt beslist, is nog onduidelijk. Tot die tijd blijven de apps gewoon actief en blijven bestuurders én handhavers het oneens over de vraag of ze vooral helpen, of vooral hinderen.

Ben benieuwd wat jouw mening is. Laat eens weten?