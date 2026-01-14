In een land heel erg dicht bij ons in de buurt lijkt het al te gaan gebeuren namelijk…
Duitsland is natuurlijk hét autoland van Europa. Niet alleen worden er enorm veel auto’s gemaakt, ze hebben natuurlijk ook die machtige Autobahn waar je op veel stukken nog zo hard mag als je durft. Mits het verantwoord is, dat wel natuurlijk
Maar zolang als dat deze ongelimiteerde stukken bestaan, zolang is er ook al discussie over het afschaffen ervan en overal een snelheidslimiet invoeren. Maar da’s een andere discussie dan die waar we het vandaag over hebben.
In Duitsland laait namelijk opnieuw de discussie op over apps die bestuurders waarschuwen voor flitsers. Flitsmeister, Waze, dat soort namen. Meerdere deelstaten willen dat die helemaal worden verboden, omdat ze volgens hen de verkeersveiligheid ondermijnen.
Is Flitsmeister straks helemaal verboden?
Het idee is simpel: als iedereen precies weet waar controles staan, remt men alleen daar, terwijl de rest van de route weer ouderwets hard wordt gereden. Wat natuurlijk onzin is, dat gebeurt bij ons toch ook niet? En je kan ook nog best gepakt worden als je het gebruikt, maar dat terzijde.
Maar goed, de apps zijn anno nu vaak geïntegreerd in navigatieprogramma’s en geven realtime meldingen van flitspalen en mobiele controles. Voor veel bestuurders zijn ze vooral handig om onbewuste snelheidsovertredingen te voorkomen. Critici zien ze echter als een instrument om handhaving te omzeilen.
Voorstanders van behoud zeggen dat de meldingen juist bijdragen aan rustiger rijgedrag. Een waarschuwing zorgt ervoor dat je even naar je snelheid kijkt en dat gebeurt vaak op meer plekken dan alleen bij de gemelde controle.
Het is niet de eerste keer dat Duitsland hierover discussieert, maar dit keer ligt een landelijk verbod serieus op tafel. Wanneer daarover wordt beslist, is nog onduidelijk. Tot die tijd blijven de apps gewoon actief en blijven bestuurders én handhavers het oneens over de vraag of ze vooral helpen, of vooral hinderen.
Ben benieuwd wat jouw mening is. Laat eens weten?
Reacties
mattr zegt
Er mist ergens iets in dit artikel.. Flitsmeister was sowieso al verboden in Duitsland, maar werkt overigens wel prima
roideshollandais zegt
In Europa komen er altijd meer verboden en altijd meer verplichtingen bij! Dat alles onder het mom “veiligheid”. Het leven is een risico… Get a fucking life en laat ons met rust
mashell zegt
Het leven is een risico. Dus rij je zonder Flitsmeister en accepteer dat je het risico loopt geflitst te worden…
Ik stoor me er ook aan dat politici (vooral die van de rechtse soort, degenen die zich liberaal noemen zijn het ergste) nogal gretig naar verboden grijpen om “problemen op te lossen”. Alsof die letters in dat wetboek dat behalve juristen niemand leest iets aan de realiteit gaan veranderen…
BMW330Ci zegt
Kansloze exercitie. App verwijderen of verbergen is kinderspel, en volgens mij mag je ook niet zomaar in iemands telefoon
haroldv zegt
‘Druk aan het schrijven van een nieuwe ios opdracht: ‘bij siri- opdracht ‘controle’ app flitsmeister verwijderen’
Ik wens ze succes, die ambtenaren
DeWitteCondor zegt
Flitsmeister is natuurlijk gewoon een veiligheidsapp. Hij waarschuwt ook voor ongevallen, voorwerpen op de weg en hulpdiensten. Net zoals Target Blu Eye ook puur voor de veiligheid is. Die ambtenaren snappen het gewoon niet omdat ze met de trein gaan.
kniesoor zegt
Zie voor mezelf niet zoveel in dat Flatsmeester, nooit gebruikt. Ondanks, dat er op jaarbasis de nodige kilometers afgelegd worden, blijven boetes zo goed als achterwege. De laatste dateert van een jaar of acht terug, voor een luizige paar km/u sneller (of eigenlijk : minder langzaam) dan de toegestane 100 km/u op de A15. Met een oto, die ruim drie keer die snelheid schijnt te kunnen. Ik vind het in die context de moeite niet waard.
Gekkehenk zegt
Nutteloze discussie, want wie gebruikt Flitsmeister nou nog?
zjos zegt
Flitsmeister doet meer dan alleen voor flitsers waarschuwen. Hij waarschuwt ook als een hulpdienst in de buurt is of een spookrijder. Verbieden gaat dus ook nadelen opleveren en mogelijk zelfs doden.