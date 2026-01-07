Polestar-baas verlaat het zinkende schip en tekent bij grote rivaal

De ontwerper van een aantal zeer succesvolle modellen is terug op het oude nest.

Het gaat al een tijdje niet zo lekker met Polestar. Na het succes van de 2 kwam de 3, stelde de Polestar 4 teleur in onze rijtest, de 5 wordt deze lente ergens geleverd en is het nog altijd wachten op de 6. Tussendoor scheidde Polestar van Volvo toen het Zweedse bedrijf zijn aandelen in Polestar verkocht had.

Zo kwamen Polestar en Volvo naast elkaar te staan in de Geely-hiërarchie. Beide merken vissen in dezelfde vijver qua doelgroep, maar doen dat nu niet meer als vader en zoon, maar als broers. Dat levert automatisch rivaliteit op. Op dat moment zag Polestar-CEO Thomas Ingenlath genoeg reden om zijn ontslag aan te kondigen.

Vervolgens ging het niet zo lekker met Polestar. Het merk kreeg het advies om van de beurs te gaan. De financiën zijn inmiddels niet veel beter geworden. Ondanks een groei in het aantal verkochte Polestars in het derde kwartaal van 2025 leed het bedrijf een nettoverlies van 314 miljoen euro. De kosten zitten volgens Polestar vooral in de prijsdruk op de auto’s en de hogere productiekosten door invoerrechten.

Ingenlath is terug bij Volvo!

Goed, Ingenlath kondigde halverwege 2024 zijn vertrek aan en werd op 1 oktober 2024 opgevolgd door ex-Opel-kopstuk Michael Lohscheller. Ingenlath zat vervolgens niet stil. Hij ging op bezoek bij zijn oude vrienden van Volvo. Bij het Zweeds-Chinese automerk zijn ze bezig met oude namen terughalen. Zo is Håkan Samuelsson terug als CEO. Vandaag maakt Volvo ook de terugkeer van Ingenlath bekend.

De naam zegt je misschien niet super veel, maar zijn creaties ken je geheid. Ingenlath werkte van 2012 tot 2017 in de top van de ontwerpafdeling van Volvo. Hij werkte mee aan het ontwerp van de 90-serie (S90 en V90), XC40 en tweede generatie XC90. Dit zijn niet de slechtst scorende Volvo’s zullen we maar zeggen. Vanaf februari 2026 is Ingenlath weer officieel terug bij Volvo.

Ingenlath is van plan om oude tijden te laten herleven. In zijn dankwoord zegt hij: ”Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met de teams in het hele bedrijf en auto’s te ontwikkelen die onderscheidend, relevant en trouw zijn aan het merk Volvo.”