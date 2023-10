Dit kost een individuele kentekenplaat met KUT-WIJF erop

En het valt dus reuze mee om KUT-WIJF op je individuele kentekenplaat te laten zetten.

In Nederland betalen we overal belasting voor en flink ook. Maar gelukkig leven we dan natuurlijk wel eventjes in een tof land! We zijn zo vetgemest door welvaart dat voornamelijk ‘issues’ kennen op het gebeid van gasbellen, toeslagen en het bestaansrecht van Van Haga.

Maar zoals je bij de komende verkiezingen gaat meemaken, gaat het verschrikkelijk met ons land en zullen de politieke partijen gouden bergen beloven over hoe ze dat kunnen oplossen.

Individuele kentekenplaten

Tip: stem dus op de saaiste partij die de minst interessante belofte doet. kun je ook niet teleurgesteld worden. Het grote probleem is natuurlijk dat al oplossingen ergens betaald van dienen te worden. Dus toen de accijnsverlaging en de minimumloonsverhoging afgehamerd werden, protesteerden Rutte en Kaag nogal. Het moet wel ergens van betaald worden, uiteraard.

Daarom begrijpen we niet waarom we in Nederland nog niet kunnen kiezen voor ‘vanity plates’. Individuele kentekenplaten. Bij ons gaan de platen op eerste registratie in Nederland. Op zich een prima systeem, maar wel een beetje saai. Voor een setje platen betaal je zo’n 50 euro. Maar dat moet dus veel hoger kunnen als je zelf kunt kiezen wat je wil.

In België is het een succes (ook financieel)

In België doen ze het sinds kort en het levert leuke platen op voor de mensen die wat te lezen willen hebben op de weg. Daarnaast levert het een leuk centje op voor de overheid. Aanvankelijk mocht je in België optioneel vrij kiezen in de vaste structuur. Dus drie letters en drie cijfers. Handig als je een BMW 323 had, of een UAZ-452 of een DAF 750. Sinds 2014 is het echt helemaal open, er is alleen een maximum op 8 letters.

De verkoop ging een beetje met ups en downs, omdat de overheid de prijzen nog weleens wijzigde, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het tarief van 1.000 euro is de sweetspot voor gepersonaliseerde kentekenplaten. Van 2010 tot 2020 leverde het 57.971.000 extra op. Toch een prima meevaller. Dan heb je dus wel burgers die met ‘KUT-WIJF’ op hun auto rijden, maar daar betalen ze dan wel 1.000 euro voor.

Via: AD Auto

