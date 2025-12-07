Nee maar! Keert de leukste hot hatch terug?

Het liefhebbersmerk van Renault overweegt om de liefhebbers weer te bedienen met écht leuk spul.

Het was niet heel lang geleden dat Renault koning te rijk was qua sportieve auto’s. De Renault Sport-divisie kon mooie dingen met het assortiment van het merk. Met name de Clio RS en Mégane RS leken precies het juiste te doen op het gebied van hete hatchbacks. Je kocht een Renault RS niet omdat je het beste allround pakket wilde, maar wel omdat je juist rijgedrag standaard al hoog in het vaandel had staan. En met simpele aanpassingen heb je zo een heerlijk circuitmonster te pakken. Renault hield de Clio en Mégane RS vol tot en met een paar jaar geleden en er is zelfs één generatie een Twingo RS (133) geweest.

Nieuwe hete Renaults?

Bij de huidige generatie Clio en Mégane ligt het anders. Bij de uitgaande generatie Clio hebben we RS moeten missen en de kans dat ‘ie terugkeert bij de nieuweling lijkt ook nihil. De Mégane RS verliet ons toen de Mégane hatchback ons verliet en ook al is een sportieve Mégane E-Tech niet uitgesloten, het zou ook niet hetzelfde zijn. Bovendien is de hele Renault Sport-divisie in theorie opgedoekt.

We zeggen in theorie, want Renault heeft nog een sportdivisie die zelfs nog in de F1 actief is. We hebben het dan natuurlijk over Alpine. Dat is een op zichzelf staand merk met de A110 als briljante sportwagen die al jaren het merk bedient. De A390 moet dit nu naar de massa gaan brengen. Toch bemoeit Alpine zich waar nodig ook met Renault-modellen, zo heten de sportpakketten van Renault ‘Esprit Alpine’ en is er de A290, een hete versie van de Renault 5 die Alpine van extra sportief spul heeft voorzien. Allemaal leuk, maar het wijst wel aan welke kant het op gaat: elektrisch. En ja, dat geldt ook voor de A110.

Toch een ICE-Alpine?

Het idee is dat de Alpine op een nieuw platform komt, APP geheten (Alpine Performance Platform). Dit platform is volledig klaargemaakt voor een elektrisch aangedreven sportauto. Volgens Philippe Krief, de CEO van Alpine, is dat ook de prioriteit. Volgens hem kan het platform het gevoel van een sportauto op benzine evenaren qua rijgedrag en balans. Het merk heeft de Ferrari 488 Pista gebruikt als benchmark. Die heeft 720 pk en weegt 1.385 kg, dus de Alpine moet dat soort cijfers gaan evenaren. Het doel is simpel: het moet de leukste elektrische sportwagen van het moment worden. Als dat lukt zijn wij best benieuwd.

Toch zegt Krief dat een benzineversie niet onmogelijk is. Het APP is daar momenteel nog niet klaar voor, maar indien nodig kan het platform binnen twee jaar een benzinemotor faciliteren. De vraag is wat je als ‘indien nodig’ ziet, volgens Krief. Enerzijds zal het platform altijd EV op 1 zetten, waarmee een benzine-derivaat niet gegarandeerd dezelfde performance zal hebben als de EV. Het aanbieden van een benzineversie is dan ook een manier om het risico te verkleinen, voor markten die niet helemaal klaar zijn voor EV’s.

Krief onthult dat er geen plan was om de huidige Alpine A110 goed te keuren voor de Euro 7-normen van volgend jaar, want dat kon simpelweg niet. Bovendien durft hij niet te zeggen dat de thuismarkt Frankrijk wel zit te wachten op een A110 op benzine. Dankzij diens nieuwe CO2-regels kan daar een emissietoeslag van wel 70.000 euro op komen.

Alpine-versies

Krief zegt verder dat het team van Alpine momenteel vrij klein is, dus ze hebben hun handen vol aan het ontwerpen van nieuwe auto’s. Toch werkt het merk goed genoeg samen met Renault om wellicht iets te kunnen betekenen voor het moederbedrijf. “Als die iets zien wat ze willen, vragen ze het en wij doen het.” Krief sluit niet uit dat Renault gaat vragen om A290-achtige versies van bestaande modellen. Een Alpine Twingo bijvoorbeeld, maar ook een Renault Alpine Clio wordt genoemd. Dan zou Alpine van de Clio weer een toffe hete hatchback kunnen maken zodat het Alpine-merk weer extra zichtbaar wordt. Een sportief georiënteerde Clio? Krief sluit het niet uit. Breek!

Goed, een bevestiging van de hoogtijdagen van de Renault Clio RS 182 Trophy is het niet, maar Alpine lijkt niet volledig EV te gaan als de markt spreekt. Dat wordt dus nog even afwachten. (via PistonHeads)