Ford E-Tourneo Courier: elektrisch busje met SUV-aspiraties

Busjes zijn natuurlijk niet hip, dus daarom doet de E-Tourneo Courier zijn best om er niet uit te zien als een busje.

De MPV is morsdood, dus op elektrische MPV’s hoef je niet te rekenen. Als je een elektrische gezinsauto wilt hebben ben je dus aangewezen op een cross-over óf een elektrisch personenbusje. Die laatste optie is de meest praktische, maar daarmee maak je natuurlijk niet de blits.

Ford presenteert nu echter een personenbusje dat nog best hip oogt. Dat komt omdat Ford heeft geprobeerd dit busje een SUV-look te geven. Ford noemt het zelf overigens een MAV, wat staat voor Multi-Activity Vehicle.

We kijken hier naar de nieuwe Ford E-Tourneo Courier. Dit is de personenversie van de Transit Courier, die vorige maand onthuld werd. Die moet je NIET verwarren met de Transit en Tourneo Connect, die gebaseerd zijn op de Volkswagen Caddy. Deze Courier staat daar nog onder en heeft geen Volkswagen-genen.

De Courier is dus echt een compact busje, met een lengte van een kleine 4,4 meter. Het is daarom ook geen zevenzitter, maar puur een vijfzitter. Voor een derde zitrij moet je bij de Tourneo Connect zijn. Daar heb je alleen niks aan als je een EV zoekt, want er is geen elektrische Tourneo Connect.

Deze E-Tourneo Courier is wel degelijk elektrisch. Je kunt in deze MAV rekenen op een vermogen van precies 100 kW, wat neerkomt op 136 pk. Belangrijker is natuurlijk de actieradius, maar die vermeldt Ford helaas nog niet. Over het accupakket zwijgt Ford ook nog in alle talen.

Het laadvermogen noemen ze dan weer wel. Snelladen kan met 100 kW. Niet heel indrukwekkend, maar dit is wat de meeste EV’s van Stellantis ook doen. Opladen van 10 tot 80 procent zou in minder dan 35 minuten moeten kunnen volgens Ford.

Daar moeten we het voor nu even mee doen. Het gaat ook nog wel even duren voordat de productie van de E-Tourneo Courier van start gaat. Dat staat pas voor de tweede helft van 2024 gepland. Tegen die tijd kunnen we trouwens nog een nieuwe EV verwachten van Ford: de elektrische Puma. Die zal in dezelfde fabriek in Roemenië van de band rollen.