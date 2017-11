De reden dat de Mazda CX-5 de perfecte lease-auto is

Mazda maakt zelfs het noodzakelijke aangenaam.

Bij Mazda draait het tegenwoordig allemaal om synergie. Die tussen bestuurder en rijder, tussen kracht en efficiëntie, maar ook tussen het private en professionele deel van je leven. Het krachtige design van de nieuwe Mazda CX-5 maakt overal een goede indruk op anderen, maar belangrijker is natuurlijk de indruk die de auto dag in dag uit op jou maakt. Dat zit wel goed, want Mazda heeft grote stappen gemaakt met het interieur van de nieuwe CX-5. Tegelijkertijd zijn de kenmerkende rijeigenschappen aanwezig gebleven.

Mede verantwoordelijk voor dat rijplezier zijn de moderne SKYACTIV motoren. Mazda kiest qua techniek heel duidelijk een eigen weg. Terecht, zo blijkt. De prettige atmosferische benzinemotoren zijn zuinig op papier EN in de praktijk. Dieselrijders komen eveneens aan hun trekken dankzij de SKYACTIV-D krachtbron. Mede door deze blokken blijft de CX-5 zelfs na enkele jaren een betrouwbare auto. Niet voor niks heeft de ANWB de CX-5 uitgeroepen tot ‘meest waardevaste occasion’.

Prettig nieuws voor zakelijke rijders is dat deze hoge restwaarde zich vertaalt in een zeer aantrekkelijk leasetarief. Bovendien kan je profiteren van de rijk uitgeruste SKYLEASE uitvoeringen, die ervoor zorgen dat je dagelijks met extra plezier in je auto stapt. Tijdelijk kan de luxe aan boord voor slechts 1.000 Euro nog verder uitgebreid worden met een automaat. Scheur dus naar de dealer en ervaar de Jinba Ittai. Meer info? Check mazda.nl.