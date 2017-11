Te koop: ex-bolides van de Beatles

Heel vroeg in hun carrière bleken de popsterren al een verfijnde smaak voor auto's te hebben.

Veilinghuis Bonhams heeft op de een of andere manier twee heel speciale wagens in handen gedrukt gekregen om te veilen. Binnenkort staan de Mini Cooper S van Ringo Starr en de Aston Martin DB5 van Paul McCartney op het podium, waarna er veelvuldig op geboden kan worden.

Ringo’s Mini werd, zoals de rest van de Beatles’ Mini’s, in ’66 aangeschaft door hun manager Brian Epstein. Starr’s Mini verschilde echter van die van zijn bandleden, omdat hij graag zijn drumkit met zich mee wilde zeulen. Nadat hij zijn wensen duidelijk had gemaakt, werd de auto naar zowel Harold Radford als Hooper & Co gebracht en omgebouwd. De Mini kreeg een hatchback-conversie voor zijn drumstel en werd van binnen en buiten uitgevoerd in een luxe trim. Oh, en de achterlichten komen heel toepasselijk van de VW Beetle.

Afgezien van de bekendheid die de auto vergaarde dankzij zijn naamsverbintenis aan Ringo, trok het karretje hier en daar zelf ook wat blikken. Zo kwam hij meermaals op tv bij programma’s als ‘Blue Peter’, waarin hij omschreven werd als de ‘Rolls-Royce onder de Minis’, en verscheen hij bij Top Gear in ’01. Drie jaar eerder won de wagen de ‘Style et Luxe’ award van Cartier op het Goodwood Festival of Speed. Volgens Bonhams moet hij zo’n € 100.000 tot € 130.000 gaan opleveren.

Wat de Aston Martin DB5 van Paul McCartney mist in unieke details maakt hij goed in prijs en geschiedenis. Als we Bonhams mogen geloven, zal deze stijlvolle bolide tussen de € 1.400.000 en € 1.700.000 van de hand gaan. De DB5, die Sir Paul als eerste eigenaar heeft, dateert uit ’64 en heeft in zijn 53 jaren op aarde een kleine 2.600 mijl gereden.

Door de jaren heen is hij geregeld van eigenaar gewisseld. Nadat hij al twee nieuwe baasjes had gezien kwam hij rond 2002 in handen van een Britse verzamelaar, die de wagen volledig liet restaureren. Hier werd de wagen naast een hoop technische zaken aan te pakken ook opnieuw in de lak gezet. Enkele jaren later kwam de wagen in handen van mislukt Top Gear presentator en autoverzamelaar Chris Evans. Echter deed ook hij de auto weg, waarna hij vertrok naar een specialist. Hier werd de wagen wederom helemaal herzien en terug in topstaat gebracht.

De veiling gaat 2 december van start in Londen.