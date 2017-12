Dit is de duurste Tesla Model S van Nederland

Schoon, maar wel tegen een prijs.

Wie niet alleen zuinig en duurzaam, maar ook zo rap als een trein wil rijden kan alweer even bij Tesla aankloppen voor een fix. Met de introductie van de Model S P100D bood Elon consumenten wereldwijd de mogelijkheid om het allemaal nóg even wat sneller te laten gaan. Gooi je je stekkerauto in de zogenaamde Ludicrous Mode, dan moet hij het maar net afleggen tegenover grootheden als de LaFerrari en de Porsche 918.

De keerzijde is dat dit alles natuurlijk wel tegen een prijs komt, zeker in Nederland. Ondanks dat BPM geen aandeel had in de prijs kostte hij origineel 154.600 euro’s. Zonder meer een flink bedrag, maar met de nodige opties erbij wordt de prijs nog verder de hoogte in geduwd. Zeker wanneer je er extreem dure lak op mikt. Zo kwam er recentelijk bijvoorbeeld een exemplaar voorbij dat de grens van 180.000 al had doorbroken. Het gezegde ‘baas boven baas’ bestaat echter niet voor niets.

Dit bleek maar weer toen wij laatst een mailtje toegestuurd kregen van @nigel1972, met daarin een video waar de doeken van zijn nieuwe Model S werden getrokken. Nigel was echter niet de eerste die ons zijn auto toestuurde, want @jobsideways60 had hem enkele maanden eerder al gespot. Bij het invoeren van het kenteken werd direct duidelijk dat dit exemplaar nog net even duurder was dan ‘die andere’ P100D. De catalogusprijs? 188.450 euro.

Zelf zal ik niet beginnen over de prijs en of deze wel of niet te rechtvaardigen is. Persoonlijk vind ik het een bijzonder fraaie auto; zwart op zwart, in combinatie met hier en daar wat rode accenten is in mijn boekje eigenlijk altijd wel een overwinning. Voeg daarbij prestaties die menig supercar doet verbleken en je hebt simpelweg een extreem dikke auto. Daar kun je niet omheen, toch?

Beeld: Tesla Model S P100D via @jobsideways60