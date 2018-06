Dit pakketje maakt je oude Tesla weer helemaal fris

Net doen of je de facelift hebt.

Halverwege 2016 kwam Tesla met een facelift voor de Model S. Meest in oog springende wijziging was de nieuwe grille, die de Model S een modernere look gaf. Tuners ontdekten een nieuwe markt, want al gauw was daar Unplugged Performance met een bumpersetje voor de oude Model S.

Ook de Tesla-tuners van T Sportline komen nu met een soortgelijke vorm van tuning voor de pre-facelift Model S. Deze partij gaat echter nog een stapje verder. T Sportline heeft een replica bumper ontworpen van de facelift Model S. De bumper lijkt één op één met het echte werk. Zelfs de hardware sensoren, mistlampen en het Tesla-logo worden meegenomen in de make-over.

Het pakketje past op iedere Model S uit 2012 tot en met mei 2016. De onderdelen kunnen via T Sportline worden aangeschaft. Eén nadeeltje: het spuiten van de bumper in de juiste kleur en de installatie op de Model S is niet inbegrepen. Ze leveren enkel de spullen.