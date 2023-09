Lewis Hamilton gooit Felipe Massa nog maar eens voor de bus

Van je collegae moet je het hebben. Of niet, in het geval van Felipe Massa en Lewis Hamilton…

Wij hier bij Autoblog zijn dol op koeien. @wouter heeft ze het liefst afgestroopt over de voorstoelen van een luxe automobiel, @willeme prefereert ze medium/rare met een sausje van Roquefort en ondergetekende houdt van oude koeien. Vooral als die ze uit de sloot mag halen. Waarvan akte.

We gaan het namelijk weer even hebben over het WK van 2008 in de edele sport der Formule 1. Je weet wel, dat kampioenschap van 15 jaar geleden waar Lewis Hamilton in de laatste bocht mee vandoor ging. Ten koste van Felipe Massa.

Hamilton gooit Massa nog maar eens voor de bus

Mocht je het niet meer helemaal helder hebben; Hamilton versloeg Massa toen in de laatste bocht in de laatste wedstrijd van het seizoen (waar hebben we dat later nog eens gezien?) en Massa wil die titel alsnog hebben. Hij vindt dat er is vals gespeeld.

Daarom vroegen de advocaten van Felipe of Lewis hun cliënt misschien wilde helpen en wilde aangeven dat ‘crashgate’ écht van onschatbare waarde is geweest voor het verdere verloop van het seizoen en dus de einduitslag.

Maar Hamilton gooit zijn oud-collega Massa nog maar eens voor de bus. Hij weigert mee te werken aan zoiets -in zijn ogen- triviaals. “Ik hou me niet bezig mer dingen die 15 of 3 jaar geleden zijn gebeurd, ik focus me op het nu en op de toekomst”. Aldus Lewis.

Tja. Niet heel gek, toch? Als Lewis meewerkt, zou hij zijn eerste wereldtitel op het spel zetten en zou hij nooit meer samen met Schumacher de gedeelde ‘Rekordmeister’ zijn. En nog een titel laten afpakken door anderen (dixit Toto en Lewis) gaat hem echt niet worden.

En tot zover deze aflevering in de serie ‘Krijgt Felipe Massa alsnog zijn eerste wereldtitel?’ Wij denken van niet.

En doorrrrr!