EV publiek opladen niet voor iedere Nederlander vanzelfsprekend

Voor een deel van de Nederlanders is het tevergeefs zoeken naar een publieke laadpaal.

Dat jij aan de elektrische auto gaat is een grote ambitie van het kabinet. De nodige miljoenen worden beschikbaar gesteld om een EV betaalbaarder en aantrekkelijker te maken. Het hebben van een elektrische auto is het ene deel van het verhaal. De batterij moet ook nog geladen worden. En het meerendeel van de Nederlandse huishoudens heeft geen eigen oprit.

Deze categorie huishoudens zijn aangewezen op publieke laadpalen in de woonwijk. Vaak prima geregeld in de grote steden, wat minder in kleinere gemeenten, maar de echte uitdagingen liggen buiten de Randstad. Uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat aan de hand van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) er nog enorm veel uitdagingen liggen.

Het kabinet gaat 90 miljoen euro extra uitrekken om het netwerk van laadpalen in Nederland verder uit te breiden. Broodnodig, want buiten de Randstad is het soms tevergeefs zoeken naar een publieke laadpaal. In de huidige situatie is het zo dat er in Noord- en Zuid-Holland vrijwel overal minstens een laadpaal beschikbaar is per 100 huishoudens. Hoe anders is het beeld in bijvoorbeeld Limburg. In deze provincie is er momenteel een laadpaal per 300 huishoudens of meer beschikbaar. Nogal een verschil.

Alleen met subsidies smijten gaat huishoudens in Nederland niet overhalen om massaal de EV te omarmen. Een uitstekende laadinfrastructuur is essentieel. En hoewel Nederland koning snelladen is als het gaat om de infrastructuur, valt er op AC-laadnivau nog heel veel winst te behalen. Met name buiten de Randstad dus.