De snelste handgeschakelde auto ter wereld is hier

Alles wijst erop dat dit de snelste auto ter wereld is met een handbak.

Zelfs als je het niet doorhebt, worden er nog best wat compromissen gesloten op sportauto’s. Je zou zeggen dat Porsche het onderste uit de kan haalt met modellen als de 911 GT3 RS. En de 911 GT3 daaronder. Maar ook die kunnen nog een stapje verder qua aerodynamica. Alleen dan offer je wel nog meer comfort op dan je al doet. En het kost meer.

Manthey Racing

Maar wat er nog meer kan, dat is dankzij Manthey Racing tegenwoordig duidelijk. Manthey maakt van een al lekker race-achtige 911 (GT3 of RS) de beste circuitauto die er is. Zoals gezegd duur en minder ‘makkelijk’ dan een GT3 of RS, maar het gaat om de allerbeste prestaties. En Porsche is de minste niet: die heeft de Manthey-upgrades opgenomen in het assortiment, waardoor het officieel om een optiepakket gaat en je dus gewoon de fabrieksgarantie behoudt. Het heeft een extra voordeel: voor Nürburgring-records moet het om een auto gaan die je zo kan bestellen. Vandaar dat Porsche meermaals een record op hun naam kon schrijven dankzij de Manthey-upgrades.

Manthey Racing Porsche 911 GT3

Vandaag komt Manthey met iets op de proppen dat op papier een beetje raar lijkt. Namelijk nieuwe upgrades voor de 911 GT3 sinds deze is gefacelift. Je zou zeggen dat een 911 GT3 met de nodige circuitupgrades een 911 GT3 RS wordt. Of laten we het zo zeggen: eigenlijk denken we dat zelfs de aero-upgrades van de reguliere 911 GT3 RS dan een beter recept zijn. En als je de 911 GT3 met een PDK en het Manthey Racing-pakket bestelt, misschien wel. Dan nog zijn de upgrades van Manthey natuurlijk gespecialiseerd spul en krijgt de 911 GT3 canards, een grotere spoiler, aerodisc-velgen en een meer uitgesproken diffusor. Ook de remmen zijn aangepakt en er is een instelbare schroefset toegevoegd.

Toch heeft de Porsche 911 GT3 met Manthey Racing-spul de potentie om de snelste te zijn. Dan moet je de handbak bestellen. Officieel ben je dan niet sneller dan de PDK, volgens Porsche, want die pijlsnelle schakelmomenten zijn met de hand niet bij te benen. Maar de 911 GT3 heeft al het record voor snelste handgeschakelde auto op de Nürburgring. De aero-upgrades van Manthey kunnen die tijd nog verder verlagen, want dat ging om een compleet standaard 911 GT3 met het Weissach-pakket. Weissach-pakket én betere aero? Dat moet wel een recept voor succes zijn. Manthey spreekt over 355 kg aan neerwaartse druk, wat tot wel 540 kg kan worden als je alle aerodynamica op circuitgebruik afstelt. Met die afstelling mag je echter niet op de openbare weg.

Dat vullen we overigens even in voor Porsche, die nog niet heeft bevestigd dat ze hun record willen aanscherpen. Bovendien kunnen we niet heel veel auto’s bedenken die een gooi kunnen doen naar dit record, dus echt nodig zou het niet zijn. Een 911 GT3 Manthey met PDK deed de ronde trouwens al in 6:52 in ‘niet-ideale omstandigheden’. En dat is al sneller dan de 992.1 met Manthey-upgrades in ideale omstandigheden. De prijs voor de upgrades is 41.911 euro zonder toevoeging van lokale belastingen, zoals btw bij ons. Dat wordt wel een duur feestje zo.