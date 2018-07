De stad van Mercedes en Porsche haat diesel nu ook

Eén voor één pakken de Duitse steden oudere dieselauto's aan.

Je wordt steeds meer invalide met een oudere dieselauto, want je kunt op steeds minder plekken terecht. In het gevecht tegen de diesel is het nu Stuttgart die met de scepter zwaait. De Duitse stad, thuishaven van onder meer Mercedes en Porsche, gaat diesels met een Euro 4-motor of ouder verbannen.

Vanaf januari 2019 mag je er met een dergelijke auto niet meer in. Doelstelling is om de luchtkwaliteit van Stuttgart te verbeteren. Enkel diesels bannen is niet voldoende. Het parlement in de Baden-Wuerttemberg regio pleit tevens voor meer maatregelen, zoals een uitbreiding van het openbaar vervoer en meer elektrische mobiliteit. Net als Hamburg en München, voldoet Stuttgart niet aan de Europese richtlijnen als het gaat om de luchtkwaliteit.

Hoewel diesels met een Euro 4 of ouder niet meer welkom zijn per 2019, kunnen de regels later volgend jaar nog worden aangescherpt. Halverwege 2019 zal er worden gekeken naar het effect van de maatregel. Is de luchtkwaliteit onvoldoende verbeterd, van volgt er een mogelijke ban van Euro 5 diesels in 2020. In Hamburg is die regel al van kracht. Het is de enige Duitse stad met een ban op Euro 5 en ouder.