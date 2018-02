Paniek! Duitse steden mogen diesels verbannen [updated]

Het hoge woord is eruit.

Vanmiddag heeft de hoogste rechtbank van Duitsland een beroep van verschillende Duitse staten verworpen om het weren van oude, vervuilende dieselauto’s tegen te houden. Daarmee stelt de rechter de Duitse milieuorganisatie DUH in het gelijk, waardoor ze de macht krijgen om steden tot de nodige maatregelen te dwingen.

De rechtszaak werd in eerste instantie door de milieuorganisatie aangespannen toen bleek dat tientallen steden de normen voor stikstofoxide herhaaldelijk overtreden hadden. Het ging hier in het specifiek om het verschil tussen de waarden van steden en deelstaten. Met name Stuttgart en Düsseldorf waren bij het proces betrokken, daar zij de grenswaarden van hun desbetreffende deelstaten meermaals hadden gebroken.

De rechter uit Leipzig bepaalt hiermee dat steden hun eigen regels mogen opstellen, zonder dat deze overeen hoeven te komen met die van het land. Hiermee kunnen ze dus, mochten ze het willen, zelf beslissen om specifieke voertuigen (lees: diesels) te verbannen om de luchtkwaliteit van de stad zo te verbeteren.

Het oordeel van de rechter is in groot contrast met de formatie van Merkel, die nagenoeg unaniem hebben besloten de dieselauto te steunen. De Duitsers beseffen immers maar al te goed dat een enorm deel van haar bevolking gedupeerd zal worden door de verandering. Liefst 15 miljoen auto’s voldoen niet aan de huidige normen.

Desodanks beseft ook Angela dat de zelfontbrander gedoemd is te verdwijnen.

UPDATE: dit hot-button issue zorgt net als vorige week weer voor de nodige ophef, dus bij deze nog even wat duiding/feiten om wilde speculatie de kop in te drukken:

De maatregel treft alle diesels, behálve degenen die voldoen aan de Euro6-norm. Die norm werd officieel verplicht in de EU vanaf 31 december 2013. Hoewel bepaalde auto’s zoals deze BMW 330d BluePerformance al veel eerder aan deze norm voldeden, betreffen de maatregelen dus ook veel relatief recente diesels.

De rechter verbiedt met de uitspraak technisch gezien niet zelf diesels, maar legt de verantwoordelijkheid voor een schone lucht neer bij lokale besturen. Zij kunnen op hun beurt door boomknuffelaars zoals de DUH onder druk gezet worden (door middel van bijvoorbeeld rechtszaken) om diesels in de ban te doen. In Duitsland overschrijden ruim 70 steden de Europese norm van maximaal 40 microgram stikstofoxiden per kubieke meter.

Met dank aan Roel voor de tip!