De ster van InterClassics duikt op in het wild

Even lunchen met een knaloranje Koenigsegg.

De teller van Nederlandse Koenigseggs staat nog steeds op één, maar binnenkort komt er weer eentje bij. Dat is NIET dit oranje exemplaar, maar deze auto was al wel te zien op Nederlandse bodem. In januari stond deze te schitteren op InterClassics in Maastricht. Terwijl de klassiekersliefhebbers zich konden vergapen aan een 250 GT SWB, was dit de ster van de show voor de jongere bezoekers.

Zo’n auto op een beurs zien is één ding, maar een Koenigsegg langs de straat geparkeerd zien is nog iets heel anders. @justawheelchairguy kreeg het voor elkaar om de auto in het wild te zien. Hij spotte de auto bij een Italiaans restaurant in Baesweiler, op nog geen 10 kilometer van de Nederlandse grens.

Het betreft een Koenigsegg Jesko, die in twee smaakjes komt: de Attack en de Absolut. Net als het Nederlandse exemplaar is dit een Attack, die je kunt herkennen aan de spoiler. Bij de Attack gaat het niet om de absolute topsnelheid, maar meer om downforce tijdens het bochtenwerk. Vandaar de spoiler.

Deze auto heeft een optie van €235.800, namelijk de ‘Environmental Power Upgrade’. Dat betekent dat de twinturbo V8 ook op E85 kan lopen, wat resulteert in 1.600 pk. Zonder deze optie heb je slechts een magere 1.280 pk…

De auto is uitgevoerd in Tang Orange, met accenten in Swedish Flag Blue. Een gewaagde combinatie, maar de Koenigsegg kan het goed hebben. Er zijn ook nog gele accenten aanwezig, om de kleuren van de Zweedse vlag compleet te maken.

Met deze spectaculaire spot pakt @justawheelchairguy deze keer de Spot van de Week. Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts naar keuze voor de winnaar.

Bekijk alle foto’s van deze Koenigsegg op Autoblog Spots