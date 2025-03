Duurste Volkswagen van Marktplaats zoekt (alweer) nieuw baasje

En als je dat baasje wil zijn, moet je een flinke som achterlaten voor de duurste Volkswagen van Marktplaats.

Als je ziet wat Volkswagen allemaal voor elkaar bokste tussen 20 en 10 jaar geleden, kun je wel stellen dat het aan doorzettingsvermogen niet ontbrak. Helemaal bij Ferdinand Piëch. Eén ding moest de grote baas echter altijd als onmogelijk houden. Hij wilde een productieauto uitbrengen die 1 liter per 100 kilometer kon verbruiken. In de tijd dat een gemiddelde auto nog niet eens de helft deed en met geluk een vijfde ervan. Hoe krijg je dat voor elkaar?

1 Litre Car

Het idee begon al in 2002 met de ‘1 Litre Car’. Piëch lukte het om met dit ultieme efficiënte ding een verbruik van minder dan 1 liter per kilometer te halen. Maar ja, dan komt het bijschaven van de auto voor productie. Dat zou in 2007 klaar zijn en in 2009 werd de Volkswagen L1 voorgesteld.

Wat direct opvalt aan beide deze concepts (dat waren het officieel nog), ze zijn extreem smal. Het idee was dan ook om er een tweezitter van te maken door de stoelen achter elkaar te plaatsen. Ook valt op dat de ultra-efficiënte vorm het een soort supercar-karikatuur maakt en beide modellen hadden camera’s in plaats van spiegels om de Cw-waarde zo laag mogelijk te maken. Die van de 1 Litre Car was 0,159, wat bizar laag is. Voor de iets meer productieklare L1 werd een Cw-waarde van 0,199 gerealiseerd.

Volkswagen XL1

Toch veranderden er nog een paar belangrijke dingen toen de auto uiteindelijk in de prijslijsten verscheen in 2013. De laatste concept, die vrijwel ongewijzigd in productie ging, ging XL1 heten. De belangrijkste verandering is dat het een bredere auto werd met de stoelen naast elkaar. Tenminste, de passagiersstoel staat iets verder naar achter, want naast elkaar paste nét niet. Het ding was maar 1,68 meter breed en minder dan vier meter lang.

Nog een groot verschil was de motor. De originele 1 Litre Car gebruikte een 8 pk sterke 300 cc grote diesel-eencilinder, niet vooruit te fikken dus. De L1 gebruikte een 800 cc grote tweecilinder diesel zonder turbo, wat het halve blok van een 1.6 TDI is. Goed voor 48 pk. Die motor bleef voor de XL1, gekoppeld aan een DSG-bak en belangrijker: een 27 pk sterke elektromotor. Ja, eigenlijk is de uiteindelijke efficiëntie van de XL1 ‘valsspelen’, want de laatste paar extra kilometers per liter worden behaald door het zijn van een PHEV. Dit omdat de dieselmotor alleen zorgde voor een verbruik van zo’n 2 liter per 100 km, maar met de elektromotor erbij was 0,9 liter of 1 op 111 mogelijk. Eindelijk: Piëch heeft zijn ultra-efficiënte 1 Litre Car.

Productie

En deze ging dus uiteindelijk wél in productie. Er zijn 250 stuks van de Volkswagen XL1 gebouwd, waarvan zes in Nederland zijn geëindigd. Als verkooppraatje was het een lastige. Je krijgt dus een 68 pk sterke tweecilinder dieselhybride die je moet pluggen (en dat ging anno 2013 nog niet zo snel), waarmee je maar 160 km/u haalt en naar 100 sprint in 12,7 seconden. Je past er nauwelijks in, luxe hoef je ook niet te verwachten en zelfs een bagageruimte voor meer dan een paar kleine items mag van je lijstje af. Kijk, het feit dat dit ding 400 kilometer ver komt met een tank van 10 liter klinkt heerlijk, maar je levert er wel erg veel voor in. Want, houd je vast, de vanafprijs was 111.000 euro. Een mooie knipoog naar het verbruik, maar voor wat je krijgt erg veel geld.

Supercar

Je kan het echter ook zo zien: je krijgt voor je geld een soort supercar. De Volkswagen XL1 had omwille van zijn efficiëntie veel geinige features. Denk aan vleugeldeuren om de instap te vergemakkelijken, cameraspiegels voordat ze cool waren (wat ze min of meer nog steeds niet zijn) en dichte wielkasten achter. En het ding was zoals gezegd piepklein, handig voor parkeren. En als je een glazen bol had, wist je ook beter.

Ze kosten namelijk nog steeds zo veel geld. Want zoals je al door had, staat deze zilveren Volkswagen XL1 te koop in Nederland. En dat is niet voor het eerst. Een lange periode in 2021 heeft exact dit exemplaar ook te koop gestaan. Toen voor 123.495 euro en met 4.800 kilometer op de klok. Inmiddels zijn we iets meer dan drie-en-een-half jaar verder en nu staat de teller op 5.600 kilometer. Dat is gemiddeld gezien twee tankjes diesel, als er ook gestekkerd is. Je hebt dus voor deze auto in theorie minder dan 40 euro aan brandstof betaald in vier jaar tijd.

Kopen

En het inmiddels tien jaar oude ding moet vanwege zijn zeldzaamheid alleen nog maar meer geld opleveren. Namelijk 125.000 euro, waarmee het de duurste VW van Marktplaats is. Toegegeven: eigenlijk heeft het ding dan een flinke portie afschrijving voor de kiezen gehad. Dankzij de heftige inflatie tussen 2021 en nu was die prijs van 124.000 van toen zo’n 150.000 euro nu. Koopje!

Met dank aan Koen voor de tip!