Soap om vacante Williams-zitje neemt volgende wending

Oh snap, alle SJW’s weer meteen op de kast! Uiteraard hebben we ook in het verleden, toen alle teambazen nog ‘gewoon’ dudes waren, weleens langer moeten wachten op de bevestiging van een coureur bij een F1-team dan gewenst en gepland. Claire Williams bevindt zich wat dat betreft in goed gezelschap. Toch maakt ze een beetje een potje van de rijderskeuze voor volgend jaar. Zo bont als Monisha Kaltenborn het vorig jaar maakte is het nog (lang) niet, maar het begint er inmiddels wel enigszins op te lijken.

Wat wil het verhaal? Wel, eerst was er de ingetrokken keutel van RTL GP, dat beweerde dat Kubica een tweejarige deal zou hebben getekend bij Williams. Het nieuwsbericht deed overal de ronde, wat het team uit Grove noopte een officieel statement naar buiten te brengen dat Kubica nog níet getekend had. Logisch ook, later die week stond nog een evaluatie van de Pool op het programma in Abu Dhabi.

De ontkenning deed echter reeds vermoeden dat het team ondanks alle loftuitingen in de richting van Robert toch haar bedenkingen had over diens functioneren. Sergey Sirotkin kwam als een duvel uit de doos naar voren als een/het alternatief voor Kubica, in plaats van logischere opties als Kvyat en Wehrlein.

En waarempel, de Rus die verdienstelijke maar niet per se opper-fantastische resultaten heeft neergezet in de GP2/F2 en tevens een paar vrije trainingen reed voor Renault, was tijdens de test sneller dan Kubica. Sommigen hebben hun twijfels over het hoe en waarom daarvan, maar goed, we hebben geen inzage in de data van Williams dus die kwestie helemaal zuiver beoordelen is lastig.

Daarmee leek het verhaal Kubica voorbij. Volgens Autosport heeft het team Kubica nu ook officeel laten weten dat hij niet meer hoeft te rekenen op een stoeltje. Jammer maar helaas.

Blijft alleen nog even de laatste formaliteit over zou je zeggen, namelijk Sirotkin bevestigen. Eerder deze week kwam dan ook naar buiten dat Williams vandaag haar rijders bekend zou maken voor het nieuwe seizoen. Zoals je echter wellicht gemerkt heb, is de titel ‘BREEEEK: Sirotkin en Stroll bij Williams in 2018’ vandaag nog niet voorbijgekomen.

Dat komt omdat Williams de bekendmaking vooruitgeschoven heeft naar januari. Het contract met Sirotkin zou zo goed als rond zijn, maar enkele details moeten nog uitgevochten worden. Toch geeft dit te denken. Deze potsierlijke gang van zaken kan niet de bedoeling zijn geweest.

Een en ander kan natuurlijk te maken hebben met geld. Ex-werknemer Felipe Massa kan het niet laten om het van de daken te schreeuwen: Williams laat haar rijderskeuze afhangen van koude harde pegels! Sirotkin wordt gesteund met Roebels uit Rusland. Doch fanatieke F1-volgers weten misschien nog dat die Roebels in het verleden al eens plotseling opgedroogd zijn.

Enkele jaren geleden werd het op dat moment al noodlijdende team van Sauber verkocht aan een paar rijke Russen. De destijds 17-jarige Sirotkin werd toen ook ‘bevestigd’ als coureur voor het volgende seizoen, waardoor hij op dat moment de jongste debutant ooit zou worden. Maar het geld kwam niet door en het feest ging niet door.

Mocht de geschiedenis zich herhalen, dan is zoals we eerder al berichtten Daniil Kvyat waarschijnlijk de lachende derde. Hij fungeert nu als ‘reserve’ voor als de Sirotkin-deal niet doorgaat. Kvyat heeft misschien wat minder geld achter zich staan, maar kan wel bogen op meer F1-ervaring en volgens de meesten ook meer talent. Sterker nog, zowel French Toast als niemand minder dan Helmut Marko hebben zich in de afgelopen week lovend uitgelaten over hun verschoppeling.

Voor de twee Russen blijft het dus nog even spannend deze feestdagen. Ik zeg: het wordt Kvyat, tenzij pa Stroll met zijn vuist op tafel slaat.

Image-Credit: Sergey Sirotkin via Twitter