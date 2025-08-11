Zo’n hoge boete, daar kun je een nieuwe Vespa van kopen. Of drie

Jazeker. De boete waar we het over hebben is niet mals. Verre van.

Italië. Land van pasta, prachtige kustwegen, Ferrari’s, en… blijkbaar ook mobiele vuilstorten op vier wielen. Ja, want volgens de Italiaanse overheid hebben te veel automobilisten hun auto verward met een McDrive zonder prullenbak. Van sigarettenpeuken tot complete vuilniszakken: alles vliegt daar vrolijk het raam uit.

Dat is nu klaar, basta. De regering heeft nieuwe maatregelen bedacht waar zelfs de gemiddelde Ferrari-eigenaar even stil van wordt. En dat zegt wat. Voortaan hoef je niet meer op heterdaad betrapt te worden door een verveelde carabinieri in een Panda met zwaailicht. Nee hoor, Big Brother kijkt mee. Camerabeelden zijn genoeg om je een rekening te bezorgen die pijn doet in je portemonnee én in je vakantieplanning. En dat is nieuw…

Zo’n hoge boete, daar kun je een Vespa van kopen

Gooi je een papieren zakdoekje of een sigaret naar buiten, dan mag je 1.188 euro aftikken. Dat is dus ongeveer evenveel als een retourtje Rome inclusief hotel, maar dan zonder de leuke foto’s. Denk je stoer te doen en een leeg blikje of glazen fles te dumpen, dan begint de teller bij 1.500 euro. En voor wie denkt dat een volle vuilniszak toch handig is om uit het raam te kieperen: dat grapje kan tot 18.000 euro kosten.

Maar wacht, er is meer!

Als je het helemaal bont maakt door je rotzooi naast een rivier of in een natuurgebied te mikken, dan kan je het rijbewijs foetsie inleveren. En dat is erg vervelend, kan ik uit eigen ervaring inmiddels zeggen… Maar het kan nog erger. In extreme gevallen mag je zelfs kennismaken met een Italiaanse gevangenis. Klinkt misschien gezellig en culinair, maar geloof me: daar serveren ze geen Aperol Spritz op het terras.

De politie legt uit dat het niet alleen gaat om esthetiek. Vuilnis kan motorrijders raken, auto’s laten schrikken en kettingbotsingen veroorzaken. En dan hebben we het nog niet eens over de milieuschade als het spul in een sloot of rivier belandt.

Kortom: Italië is klaar met de rijdende afvalcontainers. Dus mocht je deze zomer richting de Amalfi-kust of Toscane sturen: houd het netjes in de auto. Je kunt beter een week pizza eten dan één keer een lege Red Bull uit het raam gooien. Dat is goedkoper, lekkerder en voorkomt een heel ongemakkelijk gesprek met de politie.

Met dank aan Pieter voor de tip!