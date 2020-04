VW wil Europese sloopregeling om automarkt te redden

De Europese Unie moet stappen zetten om de automarkt opnieuw te starten. Een sloopregeling zou daar volgens Volkswagen goed bij helpen.

Het coronavirus heeft de Europese automarkt flink verstoord. Werden er in maart 2019 nog 1,3 miljoen nieuwe auto’s geregistreerd, waren het er een jaar later nog maar 570.000. Ruim vijftig procent minder, dus. Dat is een flinke klap die de autofabrikanten goed voelen in hun portemonnee. Nu zou je kunnen denken dat de markt vanzelf wel weer opveert. Dat we straks massaal weer naar de dealers stappen. Toch denkt Volkswagen dat de economie een steuntje in de rug heeft.

Tegen de Financial Times zegt COO Ralf Brandstätter namelijk dat de EU ‘krachtige en gecoördineerde actie moet ondernemen’. Brandstätter denkt aan een stimuleringspakket, die de Europese industrie na de crisis moet kunnen reanimeren. Een van de dingen die de Europese Unie van Volkswagen moet overwegen, zijn sloopregelingen.

Het idee is simpel. Wanneer je een nieuwe (of jonge, tweedehandse) auto wil kopen, neem je je oude, vervuilende auto mee naar de dealer. Die neemt de smerige auto van je over en geeft je er een premie voor terug. De hoogte van die premie hangt bijvoorbeeld af van de leeftijd van je auto. Deze premie kan oplopen tot honderden of duizenden euro’s. Met dat geld kan je weer een nieuwe auto kopen. Daarmee stimuleer je de economie én heb je een minder vervuilende auto op de oprit staan.

Overigens hebben Audi, BMW en Duitse politici ook al gepleit voor zo’n sloopregeling in Duitsland. Deze premie werd bijvoorbeeld tijdens de afgelopen economische crisis ook al ingevoerd. Volkswagen gaat echter een stapje verder en wil dat dit in heel Europa wordt ingevoerd.

Of Europese politici staan te springen om zo’n sloopregeling is niet duidelijk. In Nederland hadden we tien jaar geleden een sloopregeling. Toen werden er 81.000 auto’s naar car heaven gestuurd. Slooppremies hebben overigens ook een keerzijde: niet alle auto’s zijn immers even waardeloos.

Foto: E21 Met Wat Werk van @JaspervdWinden, via Autojunk.nl.