Weet Tesla nou nóg niet wat bouwkwaliteit is?

Rubberen afdichtingen die niet afdichten, vingervlekken op de hemelbekleding, krassen in deurpanelen bedenkt met verf… Deze Tesla Model Y is nieuw, maar met deze bouwkwaliteit alles behalve concours-waardig.

Stel je voor, je hebt net 64.000 euro neergeteld voor je spiksplinternieuwe Tesla Model Y. Vanwege de coronacrisis kan je die niet zelf ophalen, maar wordt deze voor je deur geparkeerd. Alsof je een zestienjarige Amerikaan bent die net een eerste auto heeft gekregen, ren je piepend van geluk je huis uit. En dan tref je dit aan.

Even een opsomming. Een hemelbekleding die smerig is en rafelige uiteindes heeft. Niet netjes, maar ook niet het grootste probleem. Daarna zie je de krassen in de deurpanelen en het dashboard. Dat zag de kwaliteitscontroleur van Tesla ook, dus heeft die de krassen bedekt met verf. Wat je niet kunt zien, is immers ook geen probleem. Alleen een beetje jammer dat de verfvlekken nogal opvallen. Het laatste puur optische verschijnsel zien we aan de velgen. Het lijkt er namelijk op dat deze Tesla de stoep al van iets te dichtbij heeft mogen aanschouwen, daar er flinke krassen op het wiel te zien zijn.

Dit zijn nogal beschamende afwerkingsproblemen, maar jammer genoeg stopt het lijstje niet hiermee. Nee, want bij een van de deuren zien we dat de afdichting niet goed vastzit. Het lijkt erop dat er nog geen water naar binnen zal lekken, maar het belooft niet veel goeds voor de rest van de afdichting.

Ook dit valt echter in het niets bij de pièce de résistance van dit filmpje. De kofferbak gaat namelijk niet meer open. Althans, je vingers krijg je er misschien nog nét tussen, maar die ben je dan ook snel kwijt. Na een paar seconden trillen laat de elektromotor de achterklep gewoon weer vallen. Het is maar goed dat deze bestuurder erachter kwam vóór hij boodschappen ging doen.

De auto blijkt van ene Kenriko te zijn, die op Reddit nog meer over zijn nieuwe bolide vertelt. Want oh ja, there’s more. De passagiersstoel kent namelijk ook wat krasjes en aan de buitenkant hebben beide (!) achterpanelen een deukje.

Kenriko zegt contact te hebben gezocht met Tesla (kennelijk was hij niet zo blij met zijn Model Y?). Vanwege die coronacrisis accepteert Tesla alleen auto’s met veiligheidsproblemen. Hij (m/v) zal dus moeten wachten tot de ‘huidige situatie’ voorbij is, eer Tesla naar zijn auto zal kijken.

De reacties van sommige Autoblog-lezers zijn te voorspellen: ‘hoort niet, maar is vast een uitzondering!’. Wij zouden het graag met je eens zijn, helaas blijkt het niet zo. Zo reageren meerdere Redditors met hun Tesla-verhalen, die ook niet per se tevreden zijn over de bouwkwaliteit. En ene FireRock31 plaatste ruim twee weken geleden zijn ervaringen over de Model Y.

‘Net als veel van jullie, heb ik meerdere plekken waar de lak is afgebladderd en ongelijke panel gaps. Dit is allemaal prima. Maar mijn achterklep is stuk en wanneer de auto de klep sluit, gaat die niet op slot!’ FireRock31

Nou is het sowieso vrij vreemd dat iemand zestigduizend euro neertelt voor een auto en dan geen problemen lijkt te hebben met afgebladderde lak en oneven panel gaps. Dat gezegd hebbende: zijn klep sluit dus niet. Automatisch. Als hij er een duwtje aan geeft wel. Wat de toegevoegde waarde van een automatische achterklep een beetje teniet doet, uiteraard.

Hoe dan ook, deze problemen kunnen gewoon niet. Vooral niet als iemand de auto moet bezorgen en dus de staat van de auto met eigen ogen kan aanschouwen. Aan de andere kant, Tesla heeft nooit eerder klachten gekregen over de bouwkwaliteit, dus we kunnen het ze wel vergeven. Naast dit. Oh, en dit ook nog. Of deze, mag je ook niet vergeten… Beter schijnt dus nog niet goed te zijn.