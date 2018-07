Koop deze maffe BMW E39 M5

Kost wel wat...

Ik hoor je denken ‘ha die @jaapiyo, sneuneus, iedereen ziet toch dat dit een E60 M5 is’. Maar neen! Zoals altijd, heb ik toch weer gelijk. Onderhuids is deze Bimmer namelijk daadwerkelijk een M5 van de E39 generatie (aankoopadvies), die pas later is omgebouwd naar ‘een M5 van de E60 generatie’. Yep, we hebben weer te maken met een fugazi-Bimmer.

Het is een opvallende keuze, daar vrijwel iedereen de E39 een mooie auto vindt, maar datzelfde niet bepaald gezegd kan worden van de E60. Áls de E60 M5 al een streepje voor had op de E39 dan was het qua motorisering. Want ja, de hoogtoerige S85B50 V10 van de E6x M5 generatie ís in veel opzichten een technisch juweeltje. Hoewel, stiekem heeft ‘ie te weinig koppel bij lage toeren voor een zware auto als de 5- of 6-serie, zuipt ‘ie als een tempelier waardoor de actieradius op die van een EV lijkt én heeft ‘ie wat ‘technische gevoeligheden’. Maar goed, daar malen fanb0iZ en spec sheet vergelijkers niet om.

Helaas voor de laatste groep heeft deze creatie níet de V10 onder de kap, maar een wat gekietelde variant van de S62B50 V8 uit het origineel. Volgens de verkoper hebben de technische aanpassingen geresulteerd in 440 pk, wat de auto dankzij het verwijderen van de limiter een topsnelheid geeft van 305 kilometer per uur. Met de uitlaat erbij heeft deze tuning zo’n 7.000 Euro gekost.

Als de vorige eigenaar het daar nou maar bij gelaten had, was zijn auto misschien nog begeerlijk geweest. Maar nee, hij besloot naar eigen zeggen nog eens 25.000 Euro stuk te slaan op de conversie van de koets. Hij had het geld beter letterlijk kunnen verbranden, dan was ‘ie nog goedkoper uitgeweest. Wij kunnen ons namelijk niet indenken dat deze auto nu meer waard is dan een E39 M5 met zijn originele plaatwerk, eerder minder. Maar die harde realiteit moet zoals bij veel tuningsliefhebbers nog even doordringen tot de verkoper, die 34.750 Euro vraagt voor het ding. Koop dan?