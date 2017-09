De Tesla Model S wordt zowaar een echte Nederlandse auto

Nu is 'ie helemaal af. En ons leven compleet.

Wat mogen we die jongens en meisjes van Tesla dankbaar zijn. Dankzij hen is elektrisch rijden dan eindelijk salonfähig geworden. Het is niet alleen cool, maar het werkt ook steeds beter. Een almaar groter wordende actieradius en een supercharger-netwerk zorgen ervoor dat elektrisch rijden een stuk praktischer is geworden. Maar sinds kort kun je de Model S écht als auto gebruiken.

Want wij Nederlanders zijn veeleisend als het gaat om auto’s. Er is bij ons een standaard-accessoire dat we werkelijk onder elke auto willen hebben: de trekhaak. De trekhaak is simpelweg het antwoord op al je problemen. Wil je je fietsen van A naar B hebben, maar geen zin om te fietsen? Zet ze op de trekhaak. Heb je 40 kg aardappelen, 20 pakken hagelslag, 10 kratten Heineken en een allergie voor hotels? Zet een caravan op de trekhaak.

Nu eindelijk zijn deze Nederlandse voorliefdes (trekhaak en goedkoop rijden) dan eindelijk te combineren! De trekhaak wordt vervaardigd door de Nederlandse firma Brink, maar wordt vooralsnog enkel en alleen via het Duitse bedrijf Rameder verkocht. De trekhaak heeft een kogeldruk van 75 kg en kost net geen 800 euro, inclusief montage. Rameder heeft nog meer opties voor de Tesla Model S: dakdragers, dakkoffers en fietsendragers. Die wil je natuurlijk allemaal hebben op je Tesla Model S om al je Nederlandse hobby’s uit te kunnen voeren: goedkoop eten, fietsen en zo min mogelijk belasting betalen.

Die items zullen de aerodynamica compleet verstoren. Hoe gaat dit lijden onder het verbruik? Want Tesla is een van de weinige fabrikanten die geen trekhaak en/of dakdragers aanbiedt voor hun auto’s. Daar lijkt een reden voor te zijn. Je kan zelfs af-fabriek dakdragers krijgen op een Porsche 911! Maar die auto is voorzien van een briljant systeem, je hoeft een 911 alleen maar 5 minuten te laden aan de benzinepaal en je kunt weer 500 km verder.