De tijden van de tweede Formule 1 testdag

Tijdens de tweede Formule 1 testdag zijn er weer rondes gereden. Wat opviel hadden we al, nu heeft ook (bijna) elke coureur een tijd kunnen plaatsen.

Over een kleine twee weken mogen we weer genieten van het nieuwe F1-seizoen. Alle teams bereiden zich voor op de grote eerste Grand Prix doormiddel van testdagen. Vandaag is zo’n Formule 1 testdag en (bijna) alle coureurs hebben nu een tijd neergezet.

Het moet er natuurlijk bijgezegd worden: deze tijden zijn een indicatie. Of zoals collega @willeme het zegt: je moet de conclusie trekken dat er geen conclusies uit getrokken kunnen worden. Alles is dus niet alleen onvergelijkbaar: het is te abstract om oordelen over te vellen.

Kubica snelste tijd

En de nummer één bewijst dat eigenlijk perfect. Robert Kubica heeft vele vormen van autosport bedreven, maar zijn terugkeer in de F1 was niet het beste wat je kon hebben. Met ROKiT Williams reed hij vorig jaar bijna steevast achteraan. Het is dus opvallend dat de Poolse coureur nu de snelste tijd heeft. De verklaring, zoals velen ook al aangaven in de comments, is dat Alfa Romeo op een ander type band rijdt. Het is niet zo dat Kubica de wonderboy van de Formule 1 in 2020 wordt. Sterker nog, hij is niet eens een coureur op de grid.

Red Bull en Max

Hoe zit het met Red Bull? Eerdere berichtgevingen spraken ervan dat de auto wat issues had. Het team van de rode stier heeft de draad opgepikt en bovendien Max Verstappen uit zijn bed geschopt om plaats te nemen in de RB16. Opvallend genoeg heeft Albon sinds de ochtendsessie geen rondes meer gereden. Max Verstappen reed ook ‘slechts’ 30 rondjes in de auto. Toch heeft hij de tijd van Albon niet kunnen evenaren. Ook dat ligt aan verscheidende factoren, voordat je nu de conclusie trekt dat Albon een betere bestuurder is.

Elke bestuurder

En verder staren we nu naar een veel voller scorebord dan vanmorgen. In de ochtendsessie ging één coureur van elk team de baan op, in de middag mocht de andere coureur plaatsnemen. En zo ging het bij elk team, behalve Renault. Alleen Esteban Ocon kon geen tijd neerzetten.

Maar bij de rest kan dus een abstracte indicatie gegeven worden van hun prestaties vandaag in Barcelona. Die check je op Twitter, of hieronder.

CLASSIFICATION



How things stand 9️⃣0️⃣ minutes into the afternoon session#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Iu8JQadRGs — Formula 1 (@F1) February 26, 2020

Oh ja, en een klein foutje kan iedereen overkomen. Zo gaf Max Verstappen de RB16 even flink op zijn donder en laatstgenoemde bewees dat je vaker dan niet zo’n machine met finesse moet bedienen. Maar ach, wij kunnen vanuit onze huiskamer het altijd beter dan de lui op de baan, toch?