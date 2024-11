BREEK: BMW levert fabrieksnieuwe diesels met HVO100 in de tank

BMW levert fabrieksnieuwe dieselbeukers straks af fabriek af met HVO in de tank. Affengeil…

BMW blijft op alle paarden wedden in deze roerige tijden voor de autowereld. En misschien is dat ook wel de beste strategie. Hoewel het klimaat niet zoveel verandert, geldt dat wel voor het politieke klimaat. Van dag tot dag weet je als bedrijf nooit echt zeker meer waar je aan toe bent.

BMW’s CEO Oliver Zipse heeft al enkele keren duidelijk laten blijken dat hij persoonlijk geen fan is van ‘alles elektrisch’. Van alle CEO’s van grote autofabrikanten, is hij publiek het meest uitgesproken tegen een ban op auto’s met verbrandingsmotor in 203X. Zipse ziet meer in een mix van ‘oplossingen’. En het huidige aanbod van BMW reflecteert dat.

BMW heeft EV’s, PHEV’s, milde hybrides, dieselbeukers én benzineslurpers in de aanbieding. Veelal op hetzelfde platform. Maar er komen na de i3 nu ook weer EV op een eigen platform. En er komen twee nieuwe M3’s naast elkaar op verschillende platforms. BMW heeft kortom gewonnen met kwartetten en nu alle kaartjes in handen. Daarnaast is het een van de weinige merken die de waterstofauto ook nog niet heeft opgegeven. Deze wordt noest doorontwikkeld in samenwerking met Toyota.

Toch weet ook BMW wel dat volle bak blijven zwemmen tegen stromingen in soms weliswaar noodzakelijk is, maar ook vermoeiend. Wellicht daarom komt het nu met een nieuwe maatregel om de klimaat maffia lobby (soort van) te pleasen. Dikke BMW dieselbeukers, in Nederland uitsluitend nog gekocht door voormalig collega @willeme, worden (in ieder geval in Duitsland) vanaf 1 januari 2025 uitsluitend nog geleverd met HVO in de tank, in plaats van met goede oude diesel.

Wat is dat ook alweer, HVO? Ja, ik hoor het je denken en begrijpelijk ook want diesel is natuurlijk zo goed als doodbelast in Nederland. Welnu, HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Het is kort door de bocht het frietvet waar gisteren nog je Mexicano in gebadderd is, in je brandstoftank.

HVO heeft een aantal voordelen. Op papier dalen de emissies volgens echte kenners/luchtfietsers tot wel 90 procent door het recycleren van ‘afval’. Daarnaast is de verbranding an sich onder andere door het hogere cetaangetal efficiënter. Er komt minder stikstofoxide vrij. De brandstof is ook houdbaarder dan gewone diesel, omdat het geen water aantrekt. En sommigen zweren dat een motor er ook nog eens stiller en beter op nagelt loopt. Win, win, win, dus.

Het enige nadeel is dat het (in Nederland) circa twintig procent duurder is dan diesel en daarbij niet te koop op elke straathoek. Oudere diesels zijn ook niet altijd geschikt voor HVO100. BMW heeft zelf een overzichtje van de modellen die het veilig acht voor het tanken van het goedje op haar website staan. Sommigen daarvan zijn alweer bijna 10 jaar oud, dus BMW had een vooruitziende blik. Sinds enkele jaren zijn ook veel VAG producten geschikt voor HVO100.

BMW doet echter premium en geeft je de duurdere HVO100 gewoon gratis in de tank bij aanschaf van een nieuwe dieselbeuker. Of nou ja, bij de kosten rijklaar maken wikkelen ze het heus wel weer af natuurlijk. Cynici zeggen dat BMW hiermee tracht te signaleren naar politiek, media en publiek dat er andere mogelijkheden zijn behalve ‘elektrisch’ om schoner te rijden. Bijvoorbeeld HVO100 en/of synthetische brandstoffen. Met Zipse aan het roer en diens denkbeelden, zou dat ook zomaar kunnen. Maar goed, hebben de Münchenaren niet gewoon gelijk? Laat het weten, in de comments!