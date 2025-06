Gaan de rijksten ter wereld in de rij staan voor deze heftige supercar?

Als je alles al hebt, wil je natuurlijk ook wat origineels in de garage hebben staan. Maak kennis met de Lanzante 95-59.

Precies 30 jaar nadat McLaren geschiedenis schreef door de iconische 24 uur van Le Mans te winnen met de legendarische F1 GTR, onthult Lanzante Automotive een exclusieve supercar om dat historische moment te vieren: de indrukwekkende 95-59.

Misschien doet deze naam een belletje rinkelen. In maart van dit jaar werd de aankondiging van deze auto gedaan. Nu is er wat meer informatie naar buiten gekomen over het project.

De supercar is een eerbetoon aan één van de beroemdste overwinningen uit de autosport. Dan moet je het ook waarmaken natuurlijk en kun je niet met half werk komen aanzetten.

Lanzante is vooral beroemd van het op kenteken krijgen van circuit-McLarens. Het zal je dan ook niks verbazen dat de basis van deze nieuwe supercar uit Woking komt. De 95-59 is ontworpen rond een bestaand McLaren-platform en maakt gebruik van een unieke driepersoons opstelling, waarbij de bestuurder centraal zit. Een verwijzing naar de legendarische F1 en de recentere McLaren Speedtail.

Achter het ontwerp zit niemand minder dan Paul Howse, voormalig hoofdontwerper bij McLaren, die verantwoordelijk was voor onder meer de spectaculaire P1 en 720S. Twee ontwerpen die lekker op het netvlies liggen, dus dat belooft veel goeds voor de Lanzante 95-59.

Vorm

Qua uiterlijk verwijst Lanzante duidelijk naar zijn inspiratiebron. De carrosserie wordt gespoten in het iconische Ueno Grey, dezelfde kleur als de winnende F1 GTR uit 1995. De nieuwste teasers onthullen een agressieve achterkant, met strakke LED-achterlichten, een dikke diffuser en een opvallende centraal geplaatste uitlaat. Het doet zelfs een beetje denken aan een Koenigsegg.

Hoewel Lanzante nog geen details heeft vrijgegeven over de motor die de 95-59 zal aandrijven, is het streven duidelijk: een vermogen-gewichtsverhouding van 700 pk per ton. Naar verwachting zal het ongetwijfeld de biturbo V8 van McLaren worden, die het merk gebruikt in bijna al haar modellen.

Daarnaast belooft Lanzante dat de 95-59 meer zal zijn dan alleen een extreem speeltje voor op het circuit. Deze supercar moet ook geschikt zijn voor langere ritten en voldoende ruimte bieden voor bagage.

Van de Lanzante 95-59 worden er slechts 59 exemplaren geproduceerd. Hopelijk gaat ze dat beter af dan McLaren met de Elva. Hoe bijzonder die supercar ook was, de productieaantallen moesten bijgesteld worden door een gebrek aan interesse. McLaren en speciale edities is wat dat betreft geen gouden combinatie. Hopelijk doet Lanzante dat beter.

Over drie weken, tijdens het Goodwood Festival of Speed, zal Lanzante het doek van de 95-59 trekken.